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В Президентском парке столицы обнаружили капкан с лапой животного

26 Января 2023, 12:47
В Президентском парке столицы обнаружили капкан с лапой животного

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Президентском парке жительница столицы обнаружила капкан с оторванной лапой животного. Сотрудниками полиции УП Есильского района совместно с инспекторами территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира выехали на место обнаружения капкана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

«Проводятся мероприятия по установлению личности правонарушителей, по результатам которых будет принято решение согласно действующему законодательству», - сообщили в правоохранительных органах.

Ранее видео с капканом было опубликовано в Instagram-сообществе zhaloby.astana.


Кадр из видео/ instagram.com/zhaloby.astana

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