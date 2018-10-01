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В Президентском парке Астаны прошел велопробег

1 Октября 2018 12:15 187
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В Президентском парке Астаны прошел велопробег

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Президентском парке прошел велопробег в рамках акции «Молодежь против наркотиков», который собрал спортсменов, студентов и школьников, передает официальный сайт акимата Астаны. 

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Всего участвовало около 100 человек. Принять участие в велопробеге могли абсолютно все желающие: для тех, у кого не было транспорта, акимат района Алматы организовал бесплатный прокат велосипедов. Цель мероприятия - пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.

«Сегодня многие дети и взрослые даже со своими велосипедами пришли. Такие мероприятия будут проводиться районным акиматом на постоянной основе», - отметил заместитель акима района «Алматы» Тынысбек Арашапов.

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Ключевые слова: Астана, Спорт, Акимат,
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