В Президентском парке Астаны прошел велопробег

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Президентском парке прошел велопробег в рамках акции «Молодежь против наркотиков», который собрал спортсменов, студентов и школьников, передает официальный сайт акимата Астаны.

Всего участвовало около 100 человек. Принять участие в велопробеге могли абсолютно все желающие: для тех, у кого не было транспорта, акимат района Алматы организовал бесплатный прокат велосипедов. Цель мероприятия - пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.



«Сегодня многие дети и взрослые даже со своими велосипедами пришли. Такие мероприятия будут проводиться районным акиматом на постоянной основе», - отметил заместитель акима района «Алматы» Тынысбек Арашапов.