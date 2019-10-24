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В Президентский молодежный кадровый резерв желают попасть 46 казахстанцев за рубежом

24 Октября 2019 13:34
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В Президентский молодежный кадровый резерв желают попасть 46 казахстанцев за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жайылганова рассказала о ходе отбора в Президентский молодежный кадровый резерв, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В настоящее время все процедуры отбора проходят в строгом соответствии с правилами формирования кадрового резерва, утвержденными Указом Президента. Первичную регистрацию для участия в отборе прошли 13 212 человек, из них 7 312 полностью завершили процедуру регистрации. Среди претендентов есть 46 граждан Казахстана, находящихся за границей. Из находящихся за рубежом граждан самое большое представительство из США, России, Великобритании и Турции», – сказала А. Жайылганова на пресс-конференции в Үкімет үйі.

Как сообщила глава Агентства, сейчас завершены три первых этапа – прием документов участников, тестирование и проверка способностей. На четвертом этапе участники пройдут собеседование с экспертами. На него будут направлены участники, показавшие лучшие результаты на предыдущих этапах. После этого комиссия, созданная Администрацией Президента, будет лично беседовать с каждым претендентом, успешно прошедшим начальные этапы отбора. По итогам этой беседы Национальная комиссия будет принимать решение о приеме в Президентский молодежный резерв кандидатов, набравших самые высокие баллы.

Автор: Айжан Серикжанкызы

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Ключевые слова: Молодежь,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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