В Президентский молодёжный кадровый резерв прошли 16 павлодарцев

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Среди прошедших в Президентский молодёжный кадровый резерв - замакима Павлодарской области Асхат Оралов, аким Иртышского района Аян Бейсекин, руководитель управления экономики и бюджетного планирования Максат Турлубаев, и другие чиновники, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«300 претендентов из 7 312 кандидатов зачислены в Президентский молодёжный кадровый резерв», - сообщила корреспонденту МИА «Казинформ» пресс-служба департамента Агентства по делам госслужбы по Павлодарской области.

Перечень всех прошедших в этот пул кандидатов находится в свободном доступе на сайте Президентского молодёжного кадрового резерва pkrezerv.kz, поэтому любой желающий может ознакомиться с этим списком.

«Из Павлодарской области в первом этапе отбора принимало участие порядка 100 молодых людей, из них 16 вошли в список резервистов. Среди резервистов есть и государственные служащие: Асхат Оралов, заместитель акима Павлодарской области, Аян Бейсекин, аким Иртышского района Павлодарской области, Максат Турлубаев, руководитель управления экономики и бюджетного планирования, Сагыныш Нуркимбаев, главный специалист аппарата акима области, Арсен Тезекбаев, прокурор управления аппарата прокуратуры Павлодарской области», - добавили в пресс-службе.

По республике в список резервистов вошли 106 представителей частного сектора, 98 сотрудников квазигосударственного сектора и 96 госслужащих. Передовое зарубежное образование имеют 58 процентов кандидатов, а другие 42 процента – это выпускники казахстанских вузов. Степень доктора наук есть у шестерых человек, магистра – у 204.

«Средний возраст победителей отбора составил 31 год, при этом резервисты имеют значительный опыт работы в различных сферах экономики. Многие из них работают или работали в крупных иностранных и транснациональных компаниях, представляющих различные сектора экономики», - подчеркнули в департаменте.

В течение первого квартала 2020 года для каждого резервиста будет составлен индивидуальный план развития компетенций.

«Назначение резервистов на ответственные должности государственной службы и квазигосударственного сектора планируется путём последовательного карьерного роста. Часть резервистов пройдёт краткосрочные курсы или продолжительное обучение для наращивания необходимых компетенций и навыков, в том числе на базе Академии государственного управления», - сообщили в департаменте Агентства по делам госслужбы.