В Президентский молодежный кадровый резерв приняли 11 павлодарцев

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Президентский молодёжный кадровый резерв приняли 11 павлодарцев. Среди финалистов – действующие госслужащие, журналисты, предприниматели, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Аким Павлодарской области Булат Бакауов встретился с участниками отбора в Президентский молодёжный кадровый резерв. Из Павлодарской области в финальный список попали 11 человек. Среди прошедших в кадровый резерв – заместитель акима области Асхат Оралов, первый заместитель председателя Павлодарского областного филиала партии «Nur Otan» Илья Теренченко, руководитель управления экономики и бюджетного планирования области Максат Турлыбаев, аким Иртышского района Аян Бейсекин, корреспондент областной газеты «Звезда Прииртышья» Алишер Шаяхметов.





«Отслеживал все этапы. Хочу поздравить вас с успешным прохождением. Все вы достойны. Поэтому сейчас мы посмотрим, предложим вам несколько вакансий, и сейчас у нас есть несколько вакансий. Кто-то готов идти заместителем акима района?» – обратился к присутствующим глава региона.





Финалисты отметили, что пока не готовы ответить на этот вопрос, потому что «приходят в себя, анализируют и думают». Они добавили, что хотят быть полезными в тех сферах, где смогут применить свои опыт и знания.

Отбор в кадровый резерв проходил в 6 этапов. У кандидатов определяли уровень аналитических способностей и критического мышления, компетенции, им нужно было написать эссе и презентовать проект, пройти собеседование с экспертами.

Как рассказал заместитель акима области Асхат Оралов, свой проект он связал с категорией NEED: необразованной, неработающей и не желающей развиваться молодёжью.

«Многие госпрограммы направлены на социализацию данной категории молодёжи: как вернуть этих молодых людей к нормальной жизни, то есть социализировать, чтобы они работали, учились, создавали свой бизнес или чем-то полезным для себя или общества занимались, - поделился Асхат Оралов. – Мы рассмотрели превентивные меры, чтобы со школьной скамьи молодой человек мог вырабатывать в себе опыт социального общения, коммуникативные навыки, рассмотреть свой бизнес-потенциал, то есть провести подробную профориентацию. Проект мы назвали self-конструктор. Хотим, чтобы школьники с 5 по 9 класс, помимо основного обучения, проходили дополнительную программу и выбирали направление – творчество, волонтерство, спорт, интеллектуальное направление. То есть они будут развивать себя как личность и бесконечно работать над собой».

Заявки в Президентский молодёжный кадровый резерв отправили 13 212 казахстанцев, но до финала добрались 300. Из Павлодарской области участвовало более 100 человек.

«Мы, как молодые управленцы современного Казахстана, должны были первыми поддержать инициативу Главы государства, принять участие в отборе. И у нас даже двойная ответственность была, потому что мы уже занимаем позиции на ответственных участках. И если бы мы не прошли, было бы обидно, потому что это тоже самопроверка, - считает Асхат Оралов. – Я убежден, что мы должны постоянно учиться. Мы вошли в кадровый резерв, но это не говорит о том, что мы должны расслабиться. Мы должны в 3 раза больше работать над собой и в своей сфере, чтобы теперь доказать и оправдать высокое доверие Главы государства».

Напомним, 25 декабря завершен отбор в Президентский кадровый резерв. Национальная комиссия на своем заседании рассмотрела кандидатов, рекомендованных экспертной комиссией, и отобрала 300 молодых профессионалов. Они в ближайшей и среднесрочной перспективе будут направляться на ответственные участки в системе государственного управления.

Отбор претендентов проводился в 6 этапов. Прием документов участников проводился посредством автоматизированной онлайн-платформы pkrezerv.kz. Для участия в отборе в резерв первоначальную регистрацию прошли 13 212 человек, из которых 7 312 полностью завершили этап регистрации. Среди них 46 граждан Казахстана, которые в настоящее время трудятся за границей.