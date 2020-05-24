В престижных фестивалях в Турции, Греции и США примет участие казахстанский фильм

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Документальный фильм казахстанского режиссёра Бану Рамазановой «Преодолевая барьеры» примет участие сразу в трех престижных международных фестивалях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт киностудии «Казахфильм».

Напомним, картина, снятая киностудией «Казахфильм» по заказу Министерства культуры и спорта, расскажет о легенде конного спорта Советского Союза – чистокровном ахалтекинском жеребце Абсенте, рождённом на Луговском конном заводе под Джамбулом в 1952 году и о сегодняшнем потенциале конкура в Казахстане.

«Фильм «Преодолевая барьеры» занимает особое место в моем сердце не только потому, что это моя дебютная работа, но и потому, что благодаря картине, над которой мы работали практически год, я познакомилась с удивительными людьми – нашими героями. Мы видели все, что с ними происходил: как они отбирали лошадь, как они переживали, когда заболевали лошади, как они готовились к этапу Кубка мира в Казахстане, который не проводился более 4 лет, и как они радовались своим достижениям», - рассказала режиссер фильма Бану Рамазанова.

«Сегодня все мы, как и в нашем фильме, преодолеваем барьеры в связи с распространением коронавируса. COVID-19 создал препятствия во всех отраслях, в частности, в киноиндустрии. Многие фестивали, куда мы подавали наш фильм ранее, были перенесены из-за пандемии. Но тем не менее мы смогли перепрыгнуть этот барьер – мы вошли в основной конкурс фестивалей. Постепенно мы возвращаемся к нормальной жизни, но вернемся уже победителями», - добавила она.

Фестивальная история документального фильма начнется в Турции. Картина примет участие в основном конкурсе Международного кинофестиваля Anatolia International Film Festival, который пройдет 30-31 мая 2020 года в Стамбуле. Документальная лента заявлена сразу в трех номинациях: «Лучший документальный фильм», «Лучшая оригинальная музыка» и «Лучший режиссер». В программе киносмотра, проходящего два раза в год, представлены короткометражные, полнометражные игровые и документальные фильмы.

Фильм также будет представлен в основной конкурсной программе 7-го Международного кинофестиваля документального кино в Иераптере, который пройдет с 1 по 7 августа 2020 года в Греции. Фестиваль, проходящий в основном под открытым небом, посвящен документальному кино во всем мире и призван продвигать этот жанр как ведущую форму искусства, поддерживая работу молодых и независимых кинематографистов. В этом году смотр будет посвящен исследованиям и инновациям.

А с 23 по 30 августа картина «Преодолевая барьеры» примет участие в основном конкурсе в кинофестивале Docs Without Borders Film Festival. Один из крупнейших фестивалей документального кино в Америке пройдет с 23 по 30 августа.

Фото: kazakhfilmstudios.kz