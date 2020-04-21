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В предстоящий период могут быть только локальные подтопления – МВД

Автор:  
Серик Сабеков
21 Апреля 2020, 16:18
В предстоящий период могут быть только локальные подтопления – МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О текущей паводковой ситуации по республике рассказал заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касаемо территории СКО, то все реки, которые формируются в притоке в Сергеевском водохранилище, практически завершили свои высокие расходы. В Сергеевском водохранилище на сегодняшний день сброс составляет 1 метр 4 сантиметра, это перелив через Сергеевское водохранилище. Работать он у нас активно начал со 2 апреля», - сказал Юрий Ильин.

Сейчас, по его словам, наиболее сложная обстановка по разливу реки - в городе Петропавловске, где проводятся определенные превентивные мероприятия.

«Водохранилище самого Петропавловска наполнено на 114%. За это время у нас произошли в районе Петропавловского гидроузла переливы на двух участках автомобильных дорог: это республиканского значения Челябинск - Новосибирск и дороги местного значения - населенный пункт «Заречный». Наблюдается подтопление дачных участков, которые расположены на окраине городов в пойме реки Есиль, которые носят ежегодный системный характер при разливе реки», - пояснил Юрий Ильин.

Вице-министр также остановился в целом на ситуации по республике.

«Если говорить в целом по ситуации практически прошедшего паводкового периода, то можно сказать, что реализация Дорожной карты позволила предупредить ЧС без существенных финансовых затрат, то есть из резервов (ни из республиканских, ни из местных) не выделялось дополнительное финансирование. Силы и средства у нас в готовности в случае осложнений. Это могут быть только локальные подтопления в результате ожидаемых весенних осадков и также в случае, если могут происходить аварийные ситуации на гидротехнических сооружениях, чего, я думаю, наши коллеги не допустят», - резюмировал Юрий Ильин.


Северо-Казахстанская область   Безопасность   Паводок   МВД РК  
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