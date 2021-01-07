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В предстоящих выборах участвуют 340 жительниц Акмолинской области

Автор:  
Оксана Матасова
7 Января 2021, 19:53
В предстоящих выборах участвуют 340 жительниц Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Как неоднократно отмечалось, 30% депутатских кресел в текущем году получат представители слабой половины человечества. О том, как в Акмолинской области женщины принимают участие в политической жизни страны, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала председатель ОО «Отан Акмола» Оксана Салахова.

По словам спикера, женщины в Акмолинской области занимают существенное место в общественно-политической жизни региона.

«К примеру, среди 260 действующих депутатов маслихатов всех уровней 65 - женщины (25%). Три женщины возглавляют областные управления (УВП, управление земельных отношений, УКЗиСП), одна женщина является заместителем акима Акмолинской области, 12 женщин - работают заместителями акимов районов и городов. В судебных органах власти из 110 судей 50 (45,5%) - женщины», - поделилась О. Салахова.

Как добавила собеседница, на предстоящих выборах в областной, районные и городские маслихаты всего по области участвуют 340 женщин, в том числе члены областной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике.

«Партийные гендерные квоты широко применяются в европейских странах (Германия, Норвегия, Франция и Бельгия) и закреплены на уровне Закона о выборах. Поэтому считаю, что такой международный опыт окажет существенное влияние на повышение активности женщин в общественно-политических процессах нашей страны», - резюмировала спикер.


Акмолинская область   Общество   Выборы-2021  
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