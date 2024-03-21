20:21, 20 Март 2024 | GMT +6
В предгорьях Алматы объявлен высокий уровень лавинной опасности
В связи с оттепелью, неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова, а также выпадения осадков, есть риски схода лавин в горах близ Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Выставлены блок-посты по ограничению доступа в зону лавинного риска:
- Аюсай» в бассейне р. «Улкен Алматы» (Визит центр)
- «Эдельвейс» в бассейне р. Киши Алматы
- «Шымбулак».
МЧС настоятельно рекомендуют алматинцам, туристам и гостям мегаполиса воздержаться от походов в горы.