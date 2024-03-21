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    20:21, 20 Март 2024 | GMT +6

    В предгорьях Алматы объявлен высокий уровень лавинной опасности

    Лавина сошла недалеко от астрономической обсерватории Асы в Заилийском Алатау
    Фото: ДЧС Алматинской области

    В связи с оттепелью, неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова, а также выпадения осадков, есть риски схода лавин в горах близ Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    Выставлены блок-посты по ограничению доступа в зону лавинного риска:

    • Аюсай» в бассейне р. «Улкен Алматы» (Визит центр)
    • «Эдельвейс» в бассейне р. Киши Алматы
    • «Шымбулак».

    МЧС настоятельно рекомендуют алматинцам, туристам и гостям мегаполиса воздержаться от походов в горы.

    Теги:
    МЧС Горы Алматы Лавина
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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