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В преддверии Рамазана Казстандарт запустил спецресурс - точные часы

Автор:  
Жанара Мухамедиярова
13 Апреля 2021, 07:15
В преддверии Рамазана Казстандарт запустил спецресурс - точные часы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии праздника Рамазан Казстандарт запустил специальный ресурс - часы, синхронизированные с государственным эталоном времени и частоты, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

«В преддверии праздника Казстандарт запустил специальный ресурс https://ramazan.ksm.kz -

часы, синхронизированные с государственным эталоном времени и частоты. Здесь каждый, соблюдающий пост, сможет узнать точное время восхода и заката солнца. Во всех регионах Казахстана. А ведь для верующих в пост важна каждая минута.

Наша страна уникальна. Мы все празднуем и поздравляем друг друга не только со светскими, но с религиозными праздниками, проявляя уважение к выбору других. Уверен, что Священный месяц ещё сильнее сплотит наш многоконфессиональный народ. Добра, мира, благополучия и процветания каждой казахстанской семье!», - написал Бахыт Султанов.


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