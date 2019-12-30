В преддверии праздника из столицы Казахстана отправятся новые вагоны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Пассажирские перевозки» в рамках реализации Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» принимает меры по обновлению вагонного парка. Так, в текущем году в пополнение парка уже прибыли новые 63 вагона плацкартного типа, которые курсируют в юго-западном направлении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

Сегодня со ст. Нур-Султан-1 в Алматы отправятся в свой первый рейс новые 16 купейных вагонов, изготовленные на отечественном заводе «Тулпар» по российской технологии, 12 плацкартных вагонов отправятся в ближайшие даты (31 декабря 2019г. и 3 января 2020г. поезд № 47/48 сообщением «Нур-Султан-Нурлы-жол-Атырау»).





В презентации новых купейных вагонов приняли участие вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев и и.о. первого заместителя председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Канат Альмагамбетов.

Основным преимуществом вагонов является наличие системы кондиционирования, оснащенной современными фильтрами для обеззараживания и очистки воздуха (ранее в плацкартных вагонах не устанавливалась система кондиционирования воздуха). Кроме того, вагоны оснащены системой видеонаблюдения, предусматривающей шесть видеокамер, расположенных в служебного купе проводника, коридорах и тамбурах, работающих в цветном режиме, обеспечивающих просмотр в реальном времени на экране монитора штабного вагона. В каждом купе и коридорах установлены по 2 электрические розетки напряжением 220 В и по 2 современным USB порта для зарядки мобильных телефонов. Также имеется холодильник для проводника, микроволновая печь, диспенсер c питьевой и титан с горячей водой.

Вагоны оснащены современной системой пожаротушения со множеством датчиков дыма, собственным пожарным шлангом и запасом воды в каждом вагоне. Два биотуалетных комплекса теперь работают автономно и экипируются 1200 литрами воды, хранящейся в резервуарах с наличием лампы для обеззараживания воды. Срок службы вагонов составляет 40 лет.

Новые вагоны будут задействованы на обновление подвижных составов в направлении «Атырау-Алматы», «Алматы-Мангистау».

С момента внедрения Листа ожидания в период пиковых перевозок было выкуплено порядка 95 тыс. билетов . Следует отметить, что в сфере железнодорожного транспорта на пространстве СНГ, такая услуга внедрена в Казахстане впервые после России и Беларуси. По итогам 11 месяцев компанией было перевезено порядка 15 млн пассажиров.



