В преддверии нового года проверены воинские части Карагандинского гарнизона

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Министр обороны РК Нурлан Ермекбаев проверил организацию боевой подготовки, содержания военной техники, состояние инфраструктуры военных городков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В рамках рабочей поездки в войсковой части 55524 он ознакомился с ходом поставки в Вооруженные Силы новых образцов вооружения и военной техники, запасных частей.

Особое внимание командиров генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев обратил на поддержание бдительности и боевой готовности, противодиверсионной безопасности, правопорядка и воинской дисциплины в период праздничных дней.

Руководитель оборонного ведомства подчеркнул необходимость совершенствования мобилизационной подготовки, готовности к реагированию на внезапные изменения обстановки.

Кроме того, даны поручения по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер, профилактике заболеваемости личного состава, а также обеспечению безопасности воинской службы.