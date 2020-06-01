В преддверии Дня защиты детей офицеры поддержали семьи военнослужащих в ВКО

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ — Офицеры Восточного регионального военно-следственного управления МВД РК поздравили с праздником детей военнослужащих, которые нуждаются в поддержке, и оказали им социальную помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Шыгыс» НГ РК.

«Среди них есть дети с ограниченными возможностями, а так же многодетные семьи, матери, в одиночку воспитывающие детей. Мы акцентировали внимание на тех семьях, которые действительно нуждаются в поддержке общества», - отметил начальник Восточного регионального военно-следственного управления МВД РК, полковник Мухамед-Кали Карсыбеков.