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В преддверии Дня защиты детей офицеры поддержали семьи военнослужащих в ВКО
1 Июня 2020 07:40
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СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ — Офицеры Восточного регионального военно-следственного управления МВД РК поздравили с праздником детей военнослужащих, которые нуждаются в поддержке, и оказали им социальную помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Шыгыс» НГ РК.
«Среди них есть дети с ограниченными возможностями, а так же многодетные семьи, матери, в одиночку воспитывающие детей. Мы акцентировали внимание на тех семьях, которые действительно нуждаются в поддержке общества», - отметил начальник Восточного регионального военно-следственного управления МВД РК, полковник Мухамед-Кали Карсыбеков.
Офицеры военно-следственного органа оказали помощь около 10 семьям военнослужащих Семейского гарнизона. Коробки со сладостями и продуктами порадовали не только детей, но и родителей. Полковник Мухамед-Кали Карсыбеков пожелал детям счастливого детства, незабываемых впечатлений, здоровья, благополучного будущего.
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Армия,
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