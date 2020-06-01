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В преддверии Дня защиты детей офицеры поддержали семьи военнослужащих в ВКО

1 Июня 2020 07:40
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В преддверии Дня защиты детей офицеры поддержали семьи военнослужащих в ВКО

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ — Офицеры Восточного регионального военно-следственного управления МВД РК поздравили с праздником детей военнослужащих, которые нуждаются в поддержке, и оказали им социальную помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Шыгыс» НГ РК.

«Среди них есть дети с ограниченными возможностями, а так же многодетные семьи, матери, в одиночку воспитывающие детей. Мы акцентировали внимание на тех семьях, которые действительно нуждаются в поддержке общества», - отметил начальник Восточного регионального военно-следственного управления МВД РК, полковник Мухамед-Кали Карсыбеков.

Офицеры военно-следственного органа оказали помощь около 10 семьям военнослужащих Семейского гарнизона. Коробки со сладостями и продуктами порадовали не только детей, но и родителей. Полковник Мухамед-Кали Карсыбеков пожелал детям счастливого детства, незабываемых впечатлений, здоровья, благополучного будущего.

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Армия,
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Орал Ерланулы

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