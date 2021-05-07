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    18:31, 06 Май 2021 | GMT +6

    В преддверии Дня защитника Отечества госнаграды получили сотрудники Антикоррупционной службы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня защитника Отечества государственные награды получили ряд сотрудников Антикоррупционной службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

    В преддверии Дня защитника Отечества Указом Президента страны Касым-Жомарта Токаева за образцовую службу, преданность делу укрепления законности и правопорядка первому заместителю Председателя Олжасу Бектенову вручен орден «Даңқ» II степени, а заместителю Председателя Нурлану Шабдару присвоен высший квалификационный класс 3-й категории.

    Также Председатель Агентства в торжественной обстановке от имени Главы государства вручил ордена «Айбын» ІІ степени руководителю Аппарата Агентства К. Жапакову, руководителю департамента Агентства М. Ахметову, руководителю департамента Агентства по Атырауской области К. Сулейменову и руководителю управления Агентства К. Ахметкалиеву.

    Орденом «Құрмет» награждена руководитель департамента Агентства Л. Йылдыз, медалью «Ерлігі үшін» – офицер по особо важным делам Агентства Б. Тюлебаев, медалью «Ерен еңбегі үшін» – руководитель отдела департамента Агентства по Жамбылской области – Г. Тубаев и другие, всего 15 сотрудников.

    Кроме того, приказом Председателя Агентства за образцовую службу и достижение высоких результатов в работе ведомственными наградами награждены 83 человека.

    «Награждённые сегодня сотрудники отмечены за свой вклад, внесённый в реализацию политики Елбасы и Президента страны. Нам завещано беречь нашу Родину – Республику Казахстан. Поэтому желаю вам и дальше трудиться во благо нашей страны и народа, с честью и гордостью выполнять свой долг», – отметил на церемонии М. Ахметжанов.


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