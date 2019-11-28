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В преддверии Дня Первого Президента малообеспеченным окажут социальную помощь

28 Ноября 2019 09:10
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В преддверии Дня Первого Президента малообеспеченным окажут социальную помощь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К 1 декабря социальные выплаты будут оказаны горожанам, которые относятся к социально уязвимой категории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

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Ко Дню Первого Президента Республики Казахстан пособия получат горожане из категории получателей адресной социальной помощи. В эту категорию входят лица, которые имеют среднедушевой доход ниже черты бедности. Она определяется как 70% от величины прожиточного минимума.

По данным Управления занятости и социальной защиты города Нур-Султан, черта бедности в столице установлена на уровне 25398 тенге. Размер социальной помощи для получателей адресной социальной помощи составит 4,5 МРП или 11363 тенге.

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Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
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