В преддверии Дня Первого Президента малообеспеченным окажут социальную помощь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К 1 декабря социальные выплаты будут оказаны горожанам, которые относятся к социально уязвимой категории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Ко Дню Первого Президента Республики Казахстан пособия получат горожане из категории получателей адресной социальной помощи. В эту категорию входят лица, которые имеют среднедушевой доход ниже черты бедности. Она определяется как 70% от величины прожиточного минимума.

По данным Управления занятости и социальной защиты города Нур-Султан, черта бедности в столице установлена на уровне 25398 тенге. Размер социальной помощи для получателей адресной социальной помощи составит 4,5 МРП или 11363 тенге.