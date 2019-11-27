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В преддверии Дня Первого Президента малообеспеченным гражданам будет оказана соцпомощь
27 Ноября 2019 18:55
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К 1 декабря социальные выплаты будут оказаны горожанам, которые относятся к социально уязвимой категории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
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Ко Дню Первого Президента Республики Казахстан пособия получат астанчане из категории получателей адресной социальной помощи.
В эту категорию входят лица, которые имеют среднедушевой доход ниже черты бедности. Она определяется как 70% от величины прожиточного минимума. По данным Управления занятости и социальной защиты города Нур-Султан, черта бедности в столице установлена на уровне 25398 тенге. Размер социальной помощи для получателей адресной социальной помощи составит 4,5 МРП или 11363 тенге.
Ключевые слова: Социальная поддержка, Общество,
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