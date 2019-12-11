В преддверии Дня независимости сотрудники столичного казначейства организовали флешмоб

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 16-17 декабря наша страна празднует двадцативосьмилетие со дня провозглашения суверенитета Казахстана. Именно с этого дня началась новая история нашего государства. Об этом передает МИА «Казинформ».

Независимость Казахстана – это особая страница в истории государства и нации, славной летописи казахского народа. Обретение государственного суверенитета – итог борьбы, устремлений и чаяний предшествующих поколений. Нынешнее поколение стало свидетелем столь эпохального и значимого события, как становление современного Казахстана. За эти годы был совершен колоссальный прорыв в развитии страны.

Пройдя весь тернистый путь за годы независимого Казахстана, преодолев трудности и покоряя вершины, нашему государству удалось сохранить спокойствие, стабильность, согласие и единство народа, культурное наследие страны, построить столицу – символ независимой страны. В Казахстане закреплены государственные символы, которые выражают священный образ независимой Родины. И это по праву можно считать главным достоянием со дня провозглашения суверенитета страны.

Выражая искреннюю любовь к своей стране и в честь празднования Дня независимости Казахстана, сотрудники столичного казначейства организовали флешмоб. Они охарактеризовали основные достояния независимости, которые мы, суверенный народ Казахстана, должны сохранять, развивать, укреплять и передавать подрастающему поколению, чтобы и они жили в мире и согласии.



