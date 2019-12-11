+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: -2 °С
USD 386.19 EUR 427.71
RUB 6.07 CNY 54.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В преддверии Дня независимости сотрудники столичного казначейства организовали флешмоб

11 Декабря 2019 12:36
Поделиться:
В преддверии Дня независимости сотрудники столичного казначейства организовали флешмоб

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 16-17 декабря наша страна празднует двадцативосьмилетие со дня провозглашения суверенитета Казахстана. Именно с этого дня началась новая история нашего государства. Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

В День независимости в столице пройдет праздничный фейерверк
Первый в Казахстане музей естественных наук откроют в Павлодаре Какие мероприятия пройдут в столице в честь Дня независимости РК Какие новые объекты откроют в Карагандинской области ко Дню Независимости РК

Независимость Казахстана – это особая страница в истории государства и нации, славной летописи казахского народа. Обретение государственного суверенитета – итог борьбы, устремлений и чаяний предшествующих поколений. Нынешнее поколение стало свидетелем столь эпохального и значимого события, как становление современного Казахстана. За эти годы был совершен колоссальный прорыв в развитии страны.

Пройдя весь тернистый путь за годы независимого Казахстана, преодолев трудности и покоряя вершины, нашему государству удалось сохранить спокойствие, стабильность, согласие и единство народа, культурное наследие страны, построить столицу – символ независимой страны. В Казахстане закреплены государственные символы, которые выражают священный образ независимой Родины. И это по праву можно считать главным достоянием со дня провозглашения суверенитета страны.

Выражая искреннюю любовь к своей стране и в честь празднования Дня независимости Казахстана, сотрудники столичного казначейства организовали флешмоб. Они охарактеризовали основные достояния независимости, которые мы, суверенный народ Казахстана, должны сохранять, развивать, укреплять и передавать подрастающему поколению, чтобы и они жили в мире и согласии.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Дата,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив