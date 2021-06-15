В преддверии Дня медика темиртауский музей представил старинный экспонат

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртауском городском историко-краеведческом музее в рамках проекта «Экспонат месяца» состоялось открытие экспозиции «Медицинская трубка военного фельдшера Павла Карлаша», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Музей перед Днём медицинского работника рассказывает о старинном деревянном стетоскопе.

Фонды музея хранят более сотни экспонатов, касающихся медицины. Но именно эта трубка знаменательна не только как артефакт эпохи, но и как инструмент, принадлежавший важному для города Темиртау человеку.

Военный фельдшер Павел Карлаш прошёл всю войну, получив немало наград. А после он приложил много сил для организации системы здравоохранения города металлургов. Был первым заведующим городской санитарно-эпидемиологической станцией, создал и стал первым заведующим городской станцией скорой помощи.

Во время прямого эфира в Instagram об известном темиртауском медике рассказал тот, кто знал его лучше всех, – его сын Валерий Карлаш.

Эфир доступен на странице музея в соцсети.

Музей работает для посетителей с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, в субботу – с 09:00 до 17:00. Справки по телефону (8-7213) 93-19-05.

Напомним, день медицинского работника в Казахстане отмечают ежегодно в третье воскресенье июня.