В преддверии Дня медика темиртауский музей представил старинный экспонат
Музей перед Днём медицинского работника рассказывает о старинном деревянном стетоскопе.
Фонды музея хранят более сотни экспонатов, касающихся медицины. Но именно эта трубка знаменательна не только как артефакт эпохи, но и как инструмент, принадлежавший важному для города Темиртау человеку.
Военный фельдшер Павел Карлаш прошёл всю войну, получив немало наград. А после он приложил много сил для организации системы здравоохранения города металлургов. Был первым заведующим городской санитарно-эпидемиологической станцией, создал и стал первым заведующим городской станцией скорой помощи.
Во время прямого эфира в Instagram об известном темиртауском медике рассказал тот, кто знал его лучше всех, – его сын Валерий Карлаш.
Эфир доступен на странице музея в соцсети.
Музей работает для посетителей с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, в субботу – с 09:00 до 17:00. Справки по телефону (8-7213) 93-19-05.
Напомним, день медицинского работника в Казахстане отмечают ежегодно в третье воскресенье июня.