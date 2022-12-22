В праздники по всем направлениям запустят дополнительные вагоны

22 Декабря 2022, 15:00

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – В праздничные дни ко всем поездам внутренних линий будут прицепляться дополнительные вагоны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас анализируется расписание поездов. Запуск дополнительных вагонов на Новый год планом не предусмотрен. И все же, дополнительные вагоны будут. Они будут добавляться к поездам в зависимости от пассажиропотока. Дополнительные вагоны будут запускаться по всем направлениям», – сказал генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов в ходе организованного компанией пресс-тура.

По его словам, дополнительные вагоны появятся с 25 декабря.

Напомним, сегодня утром запущен первый туристский электропоезд «Астана-Кокшетау», который будет ходить ежедневно в преддверии Нового года.