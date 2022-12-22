Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Транспорт

В праздники по всем направлениям запустят дополнительные вагоны

22 Декабря 2022, 15:00
В праздники по всем направлениям запустят дополнительные вагоны

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – В праздничные дни ко всем поездам внутренних линий будут прицепляться дополнительные вагоны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас анализируется расписание поездов. Запуск дополнительных вагонов на Новый год планом не предусмотрен. И все же, дополнительные вагоны будут. Они будут добавляться к поездам в зависимости от пассажиропотока. Дополнительные вагоны будут запускаться по всем направлениям», – сказал генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов в ходе организованного компанией пресс-тура.

По его словам, дополнительные вагоны появятся с 25 декабря.

Напомним, сегодня утром запущен первый туристский электропоезд «Астана-Кокшетау», который будет ходить ежедневно в преддверии Нового года.


Новости по теме
Причины частых опозданий поездов разъяснили в АО «Пассажирские перевозки»
История одной даты: легендарные личности о событиях на заре Независимости
Свыше 40 случаев хищений деталей ж/д пути зарегистрировано с начала года
Теги:
Читайте также
Причины частых опозданий поездов разъяснили в АО «Пассажирские перевозки»
В Казахстане рассматривается выход устькаменогорского сервиса такси на рынки других городов
Запущен туристский электропоезд Астана-Кокшетау
Проезд в общественном транспорте Костаная подорожает с нового года
КТЖ и Антикор провели совместный анализ коррупционных рисков компании
Движение транспорта ограничили на двух дорогах Карагандинской области
Более 60 человек погибли под поездами с начала года в Казахстане
Повысить тариф на внутриобластные маршруты предлагают в СКО
Новости партнеров
Популярное
1 Довести долю женщин в органах власти до 30% намерены в РК
2 Книгу о девушке-беркутчи Айшолпан презентовали в Астане
3 Казахстан является лидером в вопросах противодействия гендерному неравенству в ЦА – Аида Балаева
4 Стереотипное изображение женщины превалирует в казахстанских фильмах – Аида Балаева
5 Каждое повышение тарифов будет проходить общественное обсуждение в регионах – МНЭ РК

Лента новостей