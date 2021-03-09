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    13:17, 09 Март 2021 | GMT +6

    В праздники около 60 нетрезвых водителей задержаны на дорогах столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские на территории города провели рейдовые мероприятия, за три дня зарегистрировано 63 административных правонарушения, за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержано 57 водителей, 2 водителя управляли авто будучи лишенными право управления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

    На коммунальную стоянку водворены 62 транспортных средства. Все водители предстали перед судом за управление транспортом в состоянии опьянения.

    В предпраздничный день в микрорайоне Чубары полицейскими остановлена автомашина марки «Nissan Maksima» под управлением 32-летнего водителя, в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что ранее решением суда мужчину лишили водительского удостоверения за езду в пьяном виде по статье 608 части 1 КоАП РК. В настоящее время водитель взят под стражу и водворен в изолятор временного содержания ДП, возбуждено уголовное дело. За управление транспортным средством лицу, лишенному права управления и находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, грозит наказание от штрафа в размере до 5 тысяч МРП до лишения свободы на срок до 5 лет.

    Департамент полиции напоминает водителям об опасности вождения в состоянии опьянения. О фактах нетрезвого вождения можно сообщить по телефону 102.



    Теги:
    МВД РК Транспорт Астана
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