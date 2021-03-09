В праздничный день в ВКО выявили 23 нарушения карантина

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК-СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане мобильные мониторинговые группы по контролю за соблюдением действующих карантинных и ограничительных мер продолжают свою работу в общественном транспорте, магазинах, аптеках, других заведениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

В Усть-Каменогорске 8 марта в ходе рейда мониторингом было охвачено 205 объектов. Мобильные группы зафиксировали 8 фактов нарушений ограничительного режима, установленных главным санитарным врачом области. Нарушение масочного режима было выявлено у продавцов непродовольственных магазинов.

В Семее 8 марта проведены проверки по 299 объектам, в том числе ежедневным мониторингом охвачены 253 объекта входящих в «тепловую карту». В ходе рейдов было выявлено 15 нарушений масочного режима в торговых домах, общественном транспорте, на рынках.