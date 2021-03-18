В праздничные дни столичные автобусы будут работать в прежнем режиме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В дни празднования Наурыза с 22 по 24 марта общественный транспорт в Нур-Султане будет курсировать в обычном режиме. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В это воскресенье, 21 марта, на день будет приостановлено движение городских и пригородных маршрутов, согласно постановлению главного государственного санитарного врача г.Нур-Султана.

В остальные дни, в том числе в субботу, 20 марта, городские и пригородные маршруты курсируют в штатном режиме.

При этом пассажирам следует не забывать о необходимости соблюдения масочного режима. Входить в автобус без масок запрещено. Оплата проезда производится только безналичным расчётом.