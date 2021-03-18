В праздничные дни работа мониторинговых групп будет усилена в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В выходные и праздничные дни мониторинговые группы Алматы будут работать в усиленном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня под председательством главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина прошло рабочее совещание с руководителями районных акиматов, районных управлений санэпидслужб, местной полицейской службы и заинтересованными органами по обсуждению работы мониторинговых групп.

Жандарбек Бекшин отметил, что наблюдается пренебрежение карантинных мер со стороны населения и предпринимателей.

«Причинами роста заболеваемости коронавирусом стало увеличение социальных контактов городского населения, а также миграция жителей пригородов, возникшая в результате снижения мер осторожности. Ведущую роль в заболеваемости занимают общественные места как - ТРЦ, ТД, рынки, где риск заразиться весьма высок и составляет 42%. В зону риска попали детские площадки в жилых комплексах. Еще одной причиной является несоблюдение противоэпидемического режима больными, находящимися на домашнем стационаре. Таких - 36%. А также общественный транспорт, в котором заражаемость составляет 17,5 %», - сказал главный санврач города.

Предпринимателям необходимо знать, что мониторинговым группам предписано проверять бизнес на соблюдение пяти требований: соответствующий режим работы, запрет на проведение коллективных мероприятий (банкетов, тоев, поминок и другие), несоблюдение социальной дистанции, масочного режима, превышение лимита посетителей.

С начала года в Алматы проверками охвачено более 9 тысяч объектов, выявлено порядка тысячи нарушений.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин отметил, что за последние две недели марта наблюдается рост количества зараженных почти в два раза. Тем временем, горожане продолжают игнорировать строгие ограничительные меры. В связи с этим районным акиматам и отделам полиции поручено усилить работу мобильных групп в эти выходные и праздники. Ко всем нарушителям, в том числе к посетителям будут приниматься меры административного взыскания. А районным управлениям санэпидконтроля обеспечить оперативное оформление протоколов за нарушение противоэпидемических требований.

В ДСЭК Алматы также призвали жителей мегаполиса воздержаться от посещений массовых мероприятий и мест скопления людей в праздничные дни.

Напомним, 10 марта Алматы перешел в «красную зону». В связи с этим в мегаполисе усилен карантинный режим.