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В праздничные дни будут курсировать три дополнительных пассажирских поезда

10 Декабря 2021 11:18
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В праздничные дни будут курсировать три дополнительных пассажирских поезда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Пассажирские перевозки» во время предстоящих декабрьских праздников - Дня Независимости РК и Нового года - запускает три дополнительных пассажирских поезда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

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Будут запущены три дополнительных пассажирских поезда:

1) №202/201 «Нур-Султан-Нурлы жол – Шымкент» отправлением со ст. Нур-Султан-Нурлы жол 15, 26, 29 декабря 2021г., 02 и 07 января 2022г., обратно со ст. Шымкент 16, 27, 30 декабря 2021г., 03 и 08 января 2022г.

2) №204/203 «Нур-Султан-Нурлы жол-Алматы-1» отправлением со ст. Нур-Султан-Нурлы жол 15, 27, 29 декабря 2021г., 03 и 08 января 2022г., обратно со ст. Алматы-1 16, 28, 30 декабря 2021г., 04 и 09 января 2022г.

3) №206/205 «Актобе-Кызылорда» отправлением со ст. Актобе 14, 18, 24, 28, 30 декабря 2021г., обратно со ст. Кызылорда 15, 19, 25, 29, 31 декабря 2021г.

Кроме того, по направлениям с высоким спросом на перевозку пассажиров будет организована прицепка дополнительных вагонов.

Национальный перевозчик просит пассажиров оформлять онлайн проездные документы (билеты) через сайт BILET.RAILWAYS.KZ или мобильное приложение «Билеты КТЖ», а также при необходимости использовать функционал «Лист ожидания» для приобретения железнодорожных билетов.

В связи с карантинным режимом просим пассажиров соблюдать масочный режим в пути следования и на вокзалах страны.

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#КТЖ   #Транспорт  
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