В праймериз все определяется уровнем личного рейтинга кандидата - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В праймериз все определяется уровнем личного рейтинга кандидата. Так считает доктор социологических наук Ляззат Нуркатова.

«В ожидании результатов голосования... Выборы - это состязание, где побеждают лучшие. Побеждают в конкурентной борьбе, битве интеллектов, предвыборных платформ, уважения, доверия и авторитета.

Но не бывает побед без поражений, и в любом соревновании будут проигравшие.

В праймериз все определяется уровнем личного рейтинга кандидата. Большее количество голосов партийцев поднимает человеку рейтинг, и чем он выше, тем больше шансов войти в предвыборные партийные списки партии «Nur Otan», - написала Ляззат Нуркатова в Facebook.

По ее мнению, кандидаты с низким рейтингом не станут проигравшими, как это бывает в обычных выборах. Самим фактом участия в праймериз мы все уже продемонстрировали свою готовность биться за победу, участвовать в активной деятельности партии, проявили гражданское мужество и инициативу.

«В перспективе всех нас ждет ответственная партийная работа, в связи с чем, можно прямо сказать, что каждый участник праймериз - уже победитель.

Окончательная картина итогов праймериз будет видна позже, однако, уже сейчас в сети проходят комментарии неудовлетворенных своими рейтингами кандидатов. Люди бросают все на полпути, заявляют о нечестности системы или оппонентов, начинают торговаться за победу.

Похоже, что временные неудачи стали своего рода «лакмусовой бумажкой», которая выявляет суть вещей, отделяет людей с внутренним стержнем и волей к победе от случайных попутчиков, решивших вскочить в проходящий мимо поезд.

Вероятно, некоторые кандидаты шли на праймериз только для того, чтобы проникнуть через партию «Nur Otan» в маслихаты или даже Мажилис, и никакой другой исход выборов их не устроит», - продолжила эксперт.

«Большая удача, что невысокое доверие избирателей заставило таких людей открыться. Ведь пройди эти кандидаты через праймериз, завоюй высокий рейтинг, они могли бы в перспективе представлять партию, говорить и действовать от ее имени.

Вероятно, перспектива получить мандат депутата Мажилиса стала для отдельных участников праймериз неназванной ценой их участия в партии, может даже вступления в ряды «Nur Otan», но избиратель поступил по-своему.

Уважаемые кандидаты, особенно с проседающим рейтингом, уважайте себя, оппонентов и наших избирателей. Ничего нет проще, чем сказать при неудаче, что вокруг все виноваты, а ты остался непонятым, недооцененным, безвинно пострадавшим, готовым сдать партбилет при первом же серьезном уроке политической жизни.

Британский политический деятель Уинстон Черчилль неоднократно проигрывал на выборах, однажды, даже в своем родном округе. Он писал: «Три поражения на выборах - это много, да. К тому же, очень обидно», - но он же говорил, - «Никогда не сдавайтесь – никогда, никогда, никогда, никогда, ни в большом, ни в малом, ни в крупном, ни в мелком, никогда не сдавайтесь, если это не противоречит чести и здравому смыслу».

Набиваем шишки, приобретаем опыт. Я многих по-настоящему зауважала, когда увидела в списках участников на праймериз, ведь наша борьба не заканчивается на этом, мы ознакомили всех предвыборными программами, многих уже убедили и заставили поверить в них. Коллеги, будем бороться дальше за цели, которые мы озвучили на встречах с ППО и населением города. Участие в праймериз дает возможность и дальше активно взаимодействовать с партией и ее инициативами. Держим марку!» - резюмировала Ляззат Нуркатова.