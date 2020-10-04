Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мнения

В праймериз все определяется уровнем личного рейтинга кандидата - эксперт

Автор:  
Гульмира Байзакова
4 Октября 2020, 10:31
В праймериз все определяется уровнем личного рейтинга кандидата - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В праймериз все определяется уровнем личного рейтинга кандидата. Так считает доктор социологических наук Ляззат Нуркатова.

«В ожидании результатов голосования... Выборы - это состязание, где побеждают лучшие. Побеждают в конкурентной борьбе, битве интеллектов, предвыборных платформ, уважения, доверия и авторитета.

Но не бывает побед без поражений, и в любом соревновании будут проигравшие.

В праймериз все определяется уровнем личного рейтинга кандидата. Большее количество голосов партийцев поднимает человеку рейтинг, и чем он выше, тем больше шансов войти в предвыборные партийные списки партии «Nur Otan», - написала Ляззат Нуркатова в Facebook.

По ее мнению, кандидаты с низким рейтингом не станут проигравшими, как это бывает в обычных выборах. Самим фактом участия в праймериз мы все уже продемонстрировали свою готовность биться за победу, участвовать в активной деятельности партии, проявили гражданское мужество и инициативу.

«В перспективе всех нас ждет ответственная партийная работа, в связи с чем, можно прямо сказать, что каждый участник праймериз - уже победитель.

Окончательная картина итогов праймериз будет видна позже, однако, уже сейчас в сети проходят комментарии неудовлетворенных своими рейтингами кандидатов. Люди бросают все на полпути, заявляют о нечестности системы или оппонентов, начинают торговаться за победу.

Похоже, что временные неудачи стали своего рода «лакмусовой бумажкой», которая выявляет суть вещей, отделяет людей с внутренним стержнем и волей к победе от случайных попутчиков, решивших вскочить в проходящий мимо поезд.

Вероятно, некоторые кандидаты шли на праймериз только для того, чтобы проникнуть через партию «Nur Otan» в маслихаты или даже Мажилис, и никакой другой исход выборов их не устроит», - продолжила эксперт.

«Большая удача, что невысокое доверие избирателей заставило таких людей открыться. Ведь пройди эти кандидаты через праймериз, завоюй высокий рейтинг, они могли бы в перспективе представлять партию, говорить и действовать от ее имени.

Вероятно, перспектива получить мандат депутата Мажилиса стала для отдельных участников праймериз неназванной ценой их участия в партии, может даже вступления в ряды «Nur Otan», но избиратель поступил по-своему.

Уважаемые кандидаты, особенно с проседающим рейтингом, уважайте себя, оппонентов и наших избирателей. Ничего нет проще, чем сказать при неудаче, что вокруг все виноваты, а ты остался непонятым, недооцененным, безвинно пострадавшим, готовым сдать партбилет при первом же серьезном уроке политической жизни.

Британский политический деятель Уинстон Черчилль неоднократно проигрывал на выборах, однажды, даже в своем родном округе. Он писал: «Три поражения на выборах - это много, да. К тому же, очень обидно», - но он же говорил, - «Никогда не сдавайтесь – никогда, никогда, никогда, никогда, ни в большом, ни в малом, ни в крупном, ни в мелком, никогда не сдавайтесь, если это не противоречит чести и здравому смыслу».

Набиваем шишки, приобретаем опыт. Я многих по-настоящему зауважала, когда увидела в списках участников на праймериз, ведь наша борьба не заканчивается на этом, мы ознакомили всех предвыборными программами, многих уже убедили и заставили поверить в них. Коллеги, будем бороться дальше за цели, которые мы озвучили на встречах с ППО и населением города. Участие в праймериз дает возможность и дальше активно взаимодействовать с партией и ее инициативами. Держим марку!» - резюмировала Ляззат Нуркатова.


Фото: fin-academy.kz
Нур Отан   Выборы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов
Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов