В Правительстве не поддержали создание Государственного алиментного фонда

В Правительстве не поддержали идею создания единого Государственного алиментного фонда. Об этом сообщил Премьер-министр РК Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

В документе Премьер-министр также пояснил, что государство уже принимает меры по соблюдению прав и защите несовершеннолетних детей, в том числе на получение социальной помощи. При этом забота о детях и их воспитание являются естественным правом и обязанностью родителей (ст. 27 Конституции Республики Казахстан).

— Кроме того, создание фонда может привести к росту численности должников, искусственному увеличению расторжения браков, уклонению от исполнения родительских обязательств, при этом погашение задолженности уже перед фондом также останется спорным, — добавил Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос.

Он рассказал, что анализ зарубежного опыта свидетельствует, что создание такой структуры потребует выделения дополнительных средств из государственного бюджета, то есть создание специальной структуры по управлению фондом, выделение дополнительных штатных единиц.