В Правительстве РК рассматривают вопрос оказания поддержки туристическому бизнесу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство Казахстана рассматривает вопрос оказания поддержки представителям туристического бизнеса в связи с убытками с ведением запрета на выезд. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр культуры и спорта РК Уркен Бисакаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В адрес Правительства поступают обращения представителей туристического рынка с просьбой оказания государственной поддержки в сложный период», - сказал Уркен Бисакаев.

Вице-министр заверил, что все обращения фиксируются и всесторонне анализируются.

«Нами рассматриваются различные варианты государственной поддержки, в настоящий момент они прорабатываются. Они будут озвучены в полном объеме в ближайшее время», - отметил Уркен Бисакаев.

Ранее он заявил, что туристическая отрасль находится в очень непростой ситуации. Туроператоры несут потери, связанные с ограничением на выезд с территории нашей страны за рубеж. По данным ведомства, в период действия чрезвычайного положения от поездок должны отказаться 5 526 человек, на сумму более 2,7 млрд тенге.