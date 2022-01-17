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В Правительстве рассмотрели вопросы бесперебойного обеспечения внутреннего рынка сжиженным газом

17 Января 2022 20:40
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В Правительстве рассмотрели вопросы бесперебойного обеспечения внутреннего рынка сжиженным газом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Межведомственной комиссии по развитию нефтегазовой и энергетической отраслей под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова рассмотрен вопрос бесперебойного обеспечения внутреннего рынка сжиженным газом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

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В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева принято решение о реализации сжиженного нефтяного газа (СНГ) вне электронной торговой площадки (ЭТП) – через План поставки на внутренний рынок, на основе заявок местных исполнительных органов.

В Правила формирования плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК внесены изменения, предусматривающие расширение списка субъектов, имеющих право на приобретение СНГ вне ЭТП – наряду с нефтегазохимическими предприятиями и групповыми резервуарными установками (для бытовых нужд), такое право получили автогазозаправочные станции, газосетевые организации, газонаполнительные пункты, газонаполнительные станции.

Министерство энергетики уполномочено на распределение СНГ на внутреннем рынке вне ЭТП для указанных новых категорий субъектов.

Акиматы регионов, где действуют более 150 субъектов оптовой и розничной реализации СНГ, уполномочены разработать свои механизмы распределения сжиженного нефтяного газа между такими субъектами.

В декабре 2021 г. и январе 2022 г. розничными реализаторами были выкуплены объемы сжиженного газа на ЭТП по оптовым рыночным ценам. 5 января т.г. установлены предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа (в зависимости от регионов – от 50 до 70 тенге за литр, в отдаленных районах – от 55 до 75 тенге за литр), а также снижена предельная оптовая цена с 38701 до 28000 тенге за тонну.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Энергетика   #Алихан Смаилов  
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