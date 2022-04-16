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    21:38, 15 Апрель 2022 | GMT +6

    В Правительстве рассмотрели итоги деятельности KAZAKH INVEST в 2021 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова состоялось очное заседание совета директоров АО «Национальная компания «KAZAKH INVEST». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    На заседании рассмотрены итоги деятельности компании за 2021 год, предварительно утверждена финансовая отчетность за 2021 год, также утвержден ряд внутренних документов в новой редакции, таких как учетная политика и политика по управлению финансовыми ресурсами. Приняты к сведению отчеты за первый квартал 2022 года службы внутреннего аудита и антикоррупционной комплаенс-службы.

    Как доложил председатель правления Меиржан Юсупов, при поддержке KAZAKH INVEST в 2021 году было реализовано 57 проектов на сумму свыше $3,8 млрд с созданием порядка 5 тысяч рабочих мест.

    Было организовано более 190 визитов иностранных инвесторов в регионы Казахстана с посещением производственных площадок, в ходе которых состоялись переговоры с представителями госорганов и местного бизнеса.

    Стоит отметить, что по итогам 2021 года валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан вернулся к допандемийному уровню и составил $23,7 млрд.

    По поручению руководства страны проводится широкомасштабная работа с целью локализации производств международных компаний на территории РК. Направлены пакеты инвестпредложений в более 200 компаний несырьевых отраслей из порядка 30 стран мира. С заинтересованными компаниями ведутся активные переговоры.

    Премьер-Министру РК также доложено о результатах деятельности представителей «KAZAKH INVEST» за рубежом. Показатели эффективности работы зарубежных представителей ежегодно рассматриваются на совещании под председательством заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди.

    Было отмечено, что работа в данном направлении активизируется вследствие постепенного снятия пандемийных ограничений в регионах пребывания зарубежных представителей.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Экономика
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