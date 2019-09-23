В Правительстве рассмотрели ход реализации проекта «Бастау Бизнес»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На селекторном заседании Правительства РК под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены промежуточные итоги реализации проекта «Бастау Бизнес» и вопросы местного содержания в госзакупках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

О проводимой работе в данном направлении доложили председатель правления НПП «Атамекен» А.Мырзахметов, министр труда и социальной защиты населения Б.Нурымбетов, министр сельского хозяйства С.Омаров, министр индустрии и инфраструктурного развития Б.Атамкулов, министр финансов – первый заместитель Премьер-Министра А.Смаилов и заместитель Премьер-Министра Б.Сапарбаев.

В рамках проекта «Жас кәсіпкер» по госпрограмме «Еңбек» с 22 июля по 5 сентября т.г. в 200 школах республики обучено 18,3 тыс. представителей молодежи и многодетных семей. С учетом 15 тыс. обученных по проекту «Бастау», охвачено 33,3 тыс. безработных и самозанятых, в том числе более 600 членов многодетных семей в возрасте до 29 лет.

На 1 сентября из числа завершивших обучение в 2019 году микрокредиты получили 2360 человек, гранты – 5431 человек. В разрезе регионов наилучшие показатели наблюдаются в Павлодарской (70%), Восточно-Казахстанской (61,5%) и Кызылординской (61,2%) областях.

Максимальный показатель по доле местного содержания в Костанайской области – 40% в закупках мебельной и пищевой, 21% - в легкой промышленностях. В отраслях строительных материалов максимальный показатель составляет – 19% в Актюбинской и Павлодарской областях.

На кредитование в сельской местности направлено 59,8 млрд тенге (72%). Всего с начала года выдано 9 433 микрокредитов (49,6%), из них на селе – 8 450 или 50,7% от годового плана (16,7 тыс.). Средний размер микрокредитов на селе составляет 3,8 млн. тенге, а в городах – 11,1 млн. тенге.

«Обсуждаемые сегодня вопросы реализации проектов «Бастау-Бизнес», «Жас кәсіпкер», микрокредитования неразрывно связаны с обеспечением занятости населения. А это является для нас одной из главных задач, поставленных Елбасы и Главой государства. Мы видим положительные результаты этой работы. Только в 2019 году более 5 тыс. граждан открыли собственное дело, создали 8,5 тыс. рабочих мест», - сказал А.Мамин.

Глава Правительства поручил проработать вопрос увеличения с 20% до 30% доли открывших или расширивших бизнес участников проекта «Бастау Бизнес», ускорить выполнение всех намеченных планов по микрокредитованию и выдаче грантов, принять меры по исполнению утвержденных индикаторов по местному содержанию, обеспечить исполнение требований законодательства, индустриального сертификата и сертификата «СТ-КZ», а также предусмотреть при разработке Правил осуществления закупок субъектов квазигоссектора механизмы поддержки малого и среднего бизнеса (по аналогии с фондом «Самрук-Казына») и обеспечить их принятие в месячный срок.

«Министры и акимы несут персональную ответственность за исполнение индикаторов по казахстанскому содержанию и соответствующего законодательства. По итогам 9 месяцев проведем совещание, на котором будут рассмотрены вопросы исполнения данных индикаторов», - резюмировал Премьер-Министр.

С уважением, Пресс-служба Премьер-Министра РК