Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

В Правительстве рассмотрели ход разработки нового Бюджетного кодекса

Жанара Мухамедиярова
30 Марта 2023, 20:10
В Правительстве рассмотрели ход разработки нового Бюджетного кодекса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Исполняющий обязанности заместителя Премьер-Министра – министра финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по разработке нового Бюджетного кодекса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Также на совещании обсуждены меры по кардинальному упрощению бюджетных процессов, повышению эффективности планирования и использованию бюджетных средств за счет элементов блочного бюджета, реализации новых инструментов управления результатами. Кроме того, рассмотрены вопросы цифровизации, обеспечения подотчетности и транспарентности участников бюджетного процесса.

Министерством национальной экономики были презентованы основные подходы, а также структура и содержание документа.

С целью широкого обсуждения его основных положений с независимыми экспертами и представителями общественности на портале «Открытые НПА» для получения комментариев и предложений размещен Консультативный документ регуляторной политики.

По итогам совещания Ерулан Жамаубаев отметил, что основа нового Бюджетного кодекса должна обеспечивать макроэкономическую и бюджетную стабильность, способствовать достижению устойчивости и повышению эффективности государственных финансов и соответствовать целям Правительства в области развития.


Правительство РК   Экономика   Бюджет  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
ООН: «Зеленая» индустриализация – путь к прорыву в сфере развития
ООН: «Зеленая» индустриализация – путь к прорыву в сфере развития
9 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
9 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
9 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»
9 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО