В Правительстве рассмотрели ход разработки нового Бюджетного кодекса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Исполняющий обязанности заместителя Премьер-Министра – министра финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по разработке нового Бюджетного кодекса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Также на совещании обсуждены меры по кардинальному упрощению бюджетных процессов, повышению эффективности планирования и использованию бюджетных средств за счет элементов блочного бюджета, реализации новых инструментов управления результатами. Кроме того, рассмотрены вопросы цифровизации, обеспечения подотчетности и транспарентности участников бюджетного процесса.

Министерством национальной экономики были презентованы основные подходы, а также структура и содержание документа.

С целью широкого обсуждения его основных положений с независимыми экспертами и представителями общественности на портале «Открытые НПА» для получения комментариев и предложений размещен Консультативный документ регуляторной политики.

По итогам совещания Ерулан Жамаубаев отметил, что основа нового Бюджетного кодекса должна обеспечивать макроэкономическую и бюджетную стабильность, способствовать достижению устойчивости и повышению эффективности государственных финансов и соответствовать целям Правительства в области развития.