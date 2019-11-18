В Правительстве рассмотрели готовность страны к внедрению ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На селекторном заседании Правительства РК под председательством Премьер-Министра Аскара Мамина рассмотрены итоги реализации пилотного проекта по внедрению обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

С докладами выступили министр здравоохранения Е. Биртанов, аким Карагандинской области Ж. Касымбек, председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» А. Жумагулов.

С 1 сентября т.г. в Карагандинской области реализуется пилотный проект, который позволил апробировать систему ОСМС и подготовиться к ее полномасштабному внедрению в Казахстане. За два месяца в регионе повысился охват населения реабилитационной помощью (на 42,2%), больше людей стали проходить дорогостоящие исследования (КТ и МРТ) за счет медицинского страхования (на 192%).

Новая модель гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и пакет ОСМС предусматривают внедрение трехуровневой системы медицинского обеспечения с 1 января 2020 года.

Первый уровень – новая модель ГОБМП определяет четкие границы обязательств государства и реализует общепризнанный международный стандарт по всеобщему охвату населения базовыми медицинскими услугами.

Второй уровень – пакет ОСМС для застрахованного населения, обеспечивающий доступность медицинской помощи сверх ГОБМП.

Третий уровень – это медицинские услуги, не входящие в пакеты ГОБМП и ОСМС. Они предоставляются платно или за счет добровольного медицинского страхования.

Государство по-прежнему обеспечивает население необходимым пакетом базовых медицинских услуг на уровне первичной медико-санитарной помощи (профилактические прививки и медицинские осмотры, патронаж, ведение беременности и др.) и доступом к экстренной и неотложной помощи.

С учетом внедрения ОСМС, в совокупности бюджет здравоохранения в 2020 году по стране составит порядка 1,5 трлн тг, в том числе более 500 млрд тг за счет ОСМС. Значительно увеличится финансирование приоритетных видов медицинской помощи на основе потребностей населения, включая медицинскую реабилитацию, которая увеличится в 7 раз в следующем году и до 11 раз к 2025 году. Заработная плата медработников в следующем году будет повышена на 30% у врачей и на 20% у среднего медперсонала, а к 2025 году увеличится в 2 раза, по сравнению с текущей заработной платой.

«Елбасы Н.Назарбаев поставил задачу обеспечить полную готовность к введению ОСМС. Глава государства К.Токаев в своем Послании народу отметил, что необходимо предельно ответственно подойти к вопросу реализации социального медстрахования. Им должны быть охвачены все казахстанцы. Для этого медицинские организации всех уровней должны быть подключены к необходимым информационным системам. Должны быть актуализированы данные по каждому гражданину», - сказал А.Мамин.

Премьер-Министр положительно оценил результаты пилотного проекта по внедрению ОСМС, указав на необходимость учета регионами опыта Карагандинской области.

Глава Правительства поручил до конца т.г. обеспечить полную готовность медицинских организаций к началу работы ОСМС, завершить актуализацию данных населения и обеспечить достоверность сведений в информационных системах по детям, студентам и неработающим лицам, воспитывающим детей до трех лет.