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В Правительстве проведено очередное заседание Оперативного Штаба по антикризисным мерам

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
5 Марта 2022, 09:40
В Правительстве проведено очередное заседание Оперативного Штаба по антикризисным мерам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 марта текущего года состоялось очередное заседание Оперативного Штаба по антикризисным мерам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

В рамках совещания обсуждены вопросы роли МФЦА в улучшении инвестиционного климата, текущего состояния Финансового Центра и возможного влияния западного пакета санкций на казахстанский фондовый рынок.

«На сегодняшний день в экосистеме МФЦА 1200 зарегистрированных компаний, российских компаний не более 5%. МФЦА сохраняет спокойный ритм работы. Оттока участников не наблюдается», — сказал Управляющий МФЦА К. Келимбетов.

Министерствам национальной экономики и финансов РК поручено дополнительно проработать вопрос международного налогообложения.

Правительство РК   Экономика   Россия   МФЦА - фин. центр "Астана"  
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