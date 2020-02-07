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вчера 21:56
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вчера 19:53
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вчера 16:22
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В Правительстве подвели промежуточные итоги реализации Послания Главы государства
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросу исполнения Общенационального плана мер (ОНП) по реализации Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева от 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
Министр национальной экономики Руслан Даленов доложил, что из 64 закрепленных за Правительством пунктов ОНП выполнены 34, остальные – на исполнении.
О ходе реализации мероприятий ОНП доложили министры информации и общественного развития Даурен Абаев, индустрии и инфраструктурного развития – Бейбут Атамкулов, сельского хозяйства – Сапархан Омаров, а также первый заместитель министра финансов Берик Шолпанкулов и заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди.
Особое внимание обращено на пункты ОНП по повышению объемов привлечения инвестиций, совершенствованию инвестиционного климата и стимулированию экспорта, проведению реформы государственного управления, в том числе оптимизации численности госслужащих и работников квазигоссектора, модернизации налоговой системы и др.
Глава Правительства поручил обеспечить качественное и своевременное исполнение всех пунктов Общенационального плана мер по реализации Послания Президента РК от 2 сентября 2019 года.
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