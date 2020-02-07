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В Правительстве подвели промежуточные итоги реализации Послания Главы государства

7 Февраля 2020 18:49
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В Правительстве подвели промежуточные итоги реализации Послания Главы государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросу исполнения Общенационального плана мер (ОНП) по реализации Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева от 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

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Министр национальной экономики Руслан Даленов доложил, что из 64 закрепленных за Правительством пунктов ОНП выполнены 34, остальные – на исполнении.

О ходе реализации мероприятий ОНП доложили министры информации и общественного развития Даурен Абаев, индустрии и инфраструктурного развития – Бейбут Атамкулов, сельского хозяйства – Сапархан Омаров, а также первый заместитель министра финансов Берик Шолпанкулов и заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди.

Особое внимание обращено на пункты ОНП по повышению объемов привлечения инвестиций, совершенствованию инвестиционного климата и стимулированию экспорта, проведению реформы государственного управления, в том числе оптимизации численности госслужащих и работников квазигоссектора, модернизации налоговой системы и др.

Глава Правительства поручил обеспечить качественное и своевременное исполнение всех пунктов Общенационального плана мер по реализации Послания Президента РК от 2 сентября 2019 года.


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Ключевые слова: Правительство РК, Послание Президента РК. Сентябрь 2019,
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