В Правительстве подтвердили вывоз масок за пределы Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Правительстве Казахстана ответили на вопрос касательно обеспечения медицинскими масками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно, сегодня может быть, что действительно отсутствуют маски. В первые дни, когда эта тема поднималась, был определенный ажиотаж. Не только в Казахстане, во многих странах. Поэтому определенный дефицит, конечно, был. Но эти вопросы сегодня полностью взяты под контроль государства. Поэтому вопрос обеспечения на сегодня стоит на повестке дня. Есть наши собственные компании, потому что все государства сегодня озабочены этим вопросом. Все четыре компании наши полностью в работе. Полный объем масок в Казахстане будет обеспечен», - рассказал заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов в ходе пресс-конференции в Правительстве.

В свою очередь, он отметил, что вопрос запрета вывоза масок за пределы страны строго контролируется.

«Всем таможенным органом дано конкретное строгое поручение по запрету вывоза масок за пределы территории Казахстана. Такие попытки вывоза были, в первую очередь из Казахстана в КНР», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

Между тем, министр здравоохранения Елжан Биртанов добавил, что нет необходимости носить маски, если человек здоров.

«В первую очередь мы должны насытить медицинские организации, там где у нас есть больные и медицинский персонал круглосуточно контактирует с больными людьми с различной инфекцией. Поэтому мы сформировали резервы на медорганизации, чтобы защитить людей. Если вы сами болеете, то вы должны носить маски в целях защиты своих близких даже при обычном гриппе», - подчеркнул глава Минздрава.

Напомним, по сообщению вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК Берика Камалиева предприятия страны производят 170 тысяч масок в сутки.