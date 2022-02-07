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В Правительстве обсудили послабления в порядке пересечения государственной границы Казахстана

7 Февраля 2022 20:53
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В Правительстве обсудили послабления в порядке пересечения государственной границы Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

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На заседании МВК обсуждены послабления в порядке пересечения казахстанскими и иностранными гражданами государственной границы Республики Казахстан в период карантина.

Межведомственной комиссией принято решение о снятии временных ограничений: на выезд граждан Республики Казахстан в иностранные государства через международные аэропорты Республики Казахстан; на въезд/транзитный проезд в/через территорию Республики Казахстан через международные аэропорты иностранцам из стран с безвизовым режимом, а также из стран с прямым воздушным сообщением (регулярные, нерегулярные чартерные рейсы) при условии соблюдения визовых требований.

Также для граждан Республики Казахстан снижен в два раза ограничительный срок для выезда в иностранные государства через автопереходы и теперь казахстанцы могут выезжать 1 раз в 15 суток.

Единственное требование при въезде – все прибывающие из-за рубежа обязаны предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, действительную в течение 72 часов, независимо от прохождения вакцинации.

Не требуется справка на детей в возрасте до 5 лет при наличии документа об отрицательном тесте у сопровождающих лиц. Данные меры направлены на активизацию экономической деятельности, развитие отечественного туристического бизнеса и улучшение инвестиционного климата страны. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев 21 января в ходе встречи с представителями бизнеса поручил Правительству пересмотреть подходы к применению карантинных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.



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#Правительство РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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