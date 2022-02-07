В Правительстве обсудили послабления в порядке пересечения государственной границы Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

На заседании МВК обсуждены послабления в порядке пересечения казахстанскими и иностранными гражданами государственной границы Республики Казахстан в период карантина.

Межведомственной комиссией принято решение о снятии временных ограничений: на выезд граждан Республики Казахстан в иностранные государства через международные аэропорты Республики Казахстан; на въезд/транзитный проезд в/через территорию Республики Казахстан через международные аэропорты иностранцам из стран с безвизовым режимом, а также из стран с прямым воздушным сообщением (регулярные, нерегулярные чартерные рейсы) при условии соблюдения визовых требований.

Также для граждан Республики Казахстан снижен в два раза ограничительный срок для выезда в иностранные государства через автопереходы и теперь казахстанцы могут выезжать 1 раз в 15 суток.

Единственное требование при въезде – все прибывающие из-за рубежа обязаны предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, действительную в течение 72 часов, независимо от прохождения вакцинации.

Не требуется справка на детей в возрасте до 5 лет при наличии документа об отрицательном тесте у сопровождающих лиц. Данные меры направлены на активизацию экономической деятельности, развитие отечественного туристического бизнеса и улучшение инвестиционного климата страны. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев 21 января в ходе встречи с представителями бизнеса поручил Правительству пересмотреть подходы к применению карантинных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.



