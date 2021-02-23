В правила содержания общего имущества объекта кондоминиума внесли изменения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК внесены изменения в правила содержания общего имущества объекта кондоминиума, которыми введена новая глава «Порядок передачи финансовой, технической документации и иных технических средств по объекту кондоминиума». Об этом сообщили ведомстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«C момента образования председатель объединения собственников имущества (ОСИ) или доверенное лицо простого товарищества (ПТ) направляет в течение трех рабочих дней КСК, ПКСК, управляющим жилыми домами (менеджерам) либо юридическим лицам, управляющим таким домом соответствующее уведомление. Одновременно, в течение трех рабочих дней направляется уведомление в жилищную инспекцию. КСК с момента получения уведомления, а также председатель ОСИ или ПТ направившие уведомление, в течение трех рабочих дней совместно составляют акт приема-передачи финансовой, технической документации и иных технических средств по объекту кондоминиума», - сказал заместитель председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

По его словам, в соответствии с актом приема-передачи председателю ОСИ должны быть переданы денежные средства, при наличии на сберегательном счете на капитальный ремонт, а также средства, собранные как целевые взносы.

Еркебулан Дауылбаев также заявил, что министерством прорабатывается вопрос установления административной ответственности за непредоставление технической, финансовой и иных документов.

С правилами созданич объединения собственников имущества (ОСИ), можно ознакомиться здесь .











