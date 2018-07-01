В правила присуждения образовательного гранта Первого Президента РК «Өркен» внесены изменения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Принято постановление Правительства Республики Казахстан о внесении изменений в постановление от 14 марта 2009 года № 317 "Об утверждении Правил присуждения и размеров образовательного гранта Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы "Өркен" для оплаты обучения одаренных детей в автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы". Об этом сообщает «Әділет».

МИА «Казинформ» публикует текст постановления.

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 марта 2009 года № 317 "Об утверждении Правил присуждения и размеров образовательного гранта Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы "Өркен" для оплаты обучения одаренных детей в автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы"



Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 июля 2018 года № 450.

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 марта 2009 года № 317 "Об утверждении Правил присуждения и размеров образовательного гранта Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы "Өркен" для оплаты обучения одаренных детей в автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 15, ст. 113) следующие изменения:

в Правилах присуждения и размерах образовательного гранта Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы "Өркен" для оплаты обучения одаренных детей в автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы", утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

1) образовательный грант Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы "Өркен" (далее - грант) - грант, учреждаемый Президентом Республики Казахстан для оплаты обучения одаренных детей в автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы";

2) уполномоченный орган в области образования (далее - уполномоченный орган) - центральный исполнительный орган Республики Казахстан, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области образования;

3) республиканская комиссия по присуждению гранта - комиссия, создаваемая уполномоченным органом для присуждения гранта (далее - комиссия), осуществляющая свою деятельность в порядке, определяемом уполномоченным органом;

4) рабочий орган - автономная организация образования "Назарбаев Интеллектуальные школы";

5) школы - филиалы рабочего органа, осуществляющие образовательную деятельность.";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. К участию в конкурсе допускаются граждане Республики Казахстан, обучающиеся в организациях среднего образования, претендующие на обучение в 7-9 и 11 классах школ и представившие документы согласно требованиям, определяемым рабочим органом (далее - претенденты).";

пункты 8, 9 и 10 изложить в следующей редакции:

"8. Конкурс проводится в порядке, определяемом рабочим органом. Конкурс для претендентов на обучение в 7-х классах, состоит из двух комплексных тестирований:

1) теста по оценке способностей к изучению предметов естественно-математического направления;

2) языкового теста.

Тест по оценке способностей к изучению предметов естественно-математического направления состоит из двух разделов:

1) "Математика";

2) "Количественные характеристики" (выявление навыков оперирования цифрами и способности видеть их взаимосвязь).

Языковой тест состоит из тестовых заданий по предметам казахский, русский и английский языки.

9. По итогам проведенных комплексных тестирований для претендентов на обучение в 7-х классах материалы претендентов, набравших тридцать пять и более процентов от максимально возможного балла по разделу "Математика" и сорок и более процентов от максимально возможного балла по разделу "Количественные характеристики", вносятся на рассмотрение комиссии.

10. По итогам конкурса комиссия присуждает грант претендентам на обучение в 7-х классах с более высоким общим баллом теста по оценке способностей к изучению предметов естественно-математического направления и языкового теста в пределах выделенных грантов по конкретным школам.

При равном количестве общего балла теста по оценке способностей к изучению предметов естественно-математического направления и языкового теста преимущество предоставляется претендентам на обучение в 7-х классах с более высоким баллом по разделу "Математика". В случае, если у претендентов на обучение в 7-х классах равные баллы по разделу "Математика", то преимущество предоставляется претендентам на обучение в 7-х классах с более высоким баллом по разделу "Количественные характеристики". В случае, если у претендентов на обучение в 7-х классах равные баллы по разделам "Математика" и "Количественные характеристики", то преимущество предоставляется претендентам на обучение в 7-х классах с более высоким баллом по языку, выбранному для обучения при подаче документов на конкурс.";

пункты 16, 17, 18 и 19 изложить в следующей редакции:

"16. Претенденты на обучение в 7-х классах, набравшие тридцать пять и более процентов от максимально возможного балла по разделу "Математика" и сорок и более процентов от максимально возможного балла по разделу "Количественные характеристики", но не зачисленные в школу в связи с отсутствием вакантных мест, вносятся в резервные списки в разрезе школ.

Претенденты на обучение в 8, 9 и 11 классах, набравшие тридцать и более процентов от максимально возможного балла по каждому предмету по итогам второго этапа, но не зачисленные в школу в связи с отсутствием вакантных мест, вносятся в резервные списки в разрезе школ.

Резервный список претендентов формируется отдельно по каждой школе и утверждается комиссией в целях их привлечения к обучению в случае наличия вакантного места в течение учебного года.

17. Претендентам, зачисленным в резервные списки, действующие в течение учебного года, присуждается грант без прохождения дополнительного конкурса. Претендент из резервного списка одной школы претендует на обучение в другой школе в случае наличия вакантного места и отсутствия по данной школе резервного списка.

При определении кандидата из резервного списка для обучения в 7-х классах грант присуждается претендентам в порядке, предусмотренном в пункте 10 настоящих Правил.

При определении кандидата из резервного списка для обучения в 8, 9 и 11 классах при равном количестве баллов по итогам второго этапа грант присуждается претендентам в порядке, предусмотренном в пункте 13 настоящих Правил.

Решение о присуждении гранта из резервного списка публикуется на интернет-ресурсе рабочего органа не позднее пяти рабочих дней со дня подписания протокола комиссией.

18. Обучающийся школы лишается гранта в случаях исключения его из школы по основаниям, предусмотренным уставом рабочего органа.

19. Освободившиеся гранты присуждаются в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.";

примечание к указанным Правилам исключить.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан Б. Сагинтаев