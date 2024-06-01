В правила оказания услуг в области аэропортовской деятельности вносится изменение

Министерство обороны разработало проект приказа руководителя оборонного ведомства «О внесении изменения в приказ Министра обороны Республики Казахстан от 21 апреля 2023 года № 366 «Об утверждении Правил оказания услуг государственным учреждением Вооруженных Сил Республики Казахстан, специализирующимся в области аэропортовской деятельности, и использования денег от реализации таких услуг», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минбороны РК.

3 апреля 2024 года приказом министра обороны № 319 был утвержден Перечень товаров, работ, услуг аэродромного и наземного обслуживания, входящих в состав аэропортовской деятельности.

В этой связи в пункте 6 правил оказания услуг государственным учреждением вместо перечисления их видов указана ссылка на вышеуказанный перечень.

Проект нормативного правового акта разработан для дальнейшей реализации оказания платных услуг в области аэропортовской деятельности.

С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться на портале «электронного правительства» в разделе «Открытые НПА» до 14 июня текущего года.