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    10:18, 01 Июнь 2024 | GMT +6

    В правила оказания услуг в области аэропортовской деятельности вносится изменение

    аэропорт, зал ожидания
    Фото: akorda.kz

    Министерство обороны разработало проект приказа руководителя оборонного ведомства «О внесении изменения в приказ Министра обороны Республики Казахстан от 21 апреля 2023 года № 366 «Об утверждении Правил оказания услуг государственным учреждением Вооруженных Сил Республики Казахстан, специализирующимся в области аэропортовской деятельности, и использования денег от реализации таких услуг», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минбороны РК.

    3 апреля 2024 года приказом министра обороны № 319 был утвержден Перечень товаров, работ, услуг аэродромного и наземного обслуживания, входящих в состав аэропортовской деятельности.

    В этой связи в пункте 6 правил оказания услуг государственным учреждением вместо перечисления их видов указана ссылка на вышеуказанный перечень.

    Проект нормативного правового акта разработан для дальнейшей реализации оказания платных услуг в области аэропортовской деятельности.

    С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться на портале «электронного правительства» в разделе «Открытые НПА» до 14 июня текущего года.

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Минобороны РК Аэропорт
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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