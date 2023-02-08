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В правила оформления разрешения на постоянное проживание иностранца в РК внесены изменения

8 Февраля 2023, 12:42
В правила оформления разрешения на постоянное проживание иностранца в РК внесены изменения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В правила оформления разрешения на постоянное проживание иностранца в Казахстане внесены изменения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Граждане стран, с которыми у Казахстана имеются соответствующие миграционные соглашения, могут въехать, выехать, следовать транзитом, передвигаться и временно пребывать в нашей стране по внутренним документам. Однако для получения иностранцем разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан необходим заграничный паспорт в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства и подтверждающего их правовой статус. Для приведения в соответствие с действующим законодательством 6 января 2023 года приказом МВД в правила оформления разрешения на постоянное проживание внесены изменения.

Теперь иностранцам необходимо предоставлять свой заграничный паспорт, срок действия которого будет составлять не менее 180 календарных дней на день подачи заявления на постоянное проживание.Для получения разрешения на временное проживание также необходимо личное присутствие собственника жилья, лица, действующего от него по доверенности, либо нотариально заверенное согласие собственника. Согласно изменениям, адрес, указываемый при оформлении разрешения должен иметь регистрационный код адреса. Эти меры приняты с целью исключения возможности регистрации иностранцев на несуществующие адреса, а также на адреса, не имеющих отношения к заявителю.
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