В Праге стартовал фестиваль «Дни культуры народа Казахстана в Чешской Республике»

ПРАГА. КАЗИНФОРМ - В Праге, в Доме национальных меньшинств мэрии города, при поддержке Посольства Республики Казахстан и казахстанского культурного центра «Елім-Ай» состоялась торжественная церемония открытия фестиваля «Дни культуры народа Казахстана в Чешской Республике». Об этом передает МИА «Казинформ».

Казахстанские дипломаты подробно рассказали гостям о достижениях двух стран в области казахстанско-чешского культурно-гуманитарного сотрудничества.

В своем выступлении первый заместитель председателя парламента Чешской Республики Войтех Филип подчеркнул: «Дни культуры Казахстана безусловно вносят значительный вклад в укрепление двусторонних связей между Казахстаном и Чехией, такие мероприятия важны в наше время. Казахстан для меня является второй родиной, я неоднократно посещал эту удивительную и красивую страну. Культура Казахстана многогранна и неповторима, а история народа - яркая и глубокая».

Чешские зрители получили возможность посмотреть выступления различных музыкальных и художественных коллективов. В рамках фестиваля организована фотовыставка «Современный Казахстан», выставки детских картин «Моя Родина - Казахстан», а также продемонстрированы документальные фильмы, приуроченные к 175-летию великого казахского акына Жамбыла Жабаева.

В концертной части программы церемонии открытия выступили коллективы народных танцев Центральной Азии, исполнители казахских кюйев, обучающиеся в Праге казахстанские студенты исполнили известные казахские произведения.

Фестиваль продлится две недели, в рамках него будут показаны документальные фильмы, посвященные известным казахским общественно-политическим и государственным деятелям, поэтам, писателям: Канышу Сатпаеву, Жусипбеку Аймаутову, Шокану Валиханову, лидеру общественно-политического движения «Алаш» Ахмету Байтурсынову, а также фотовыставки, посвященные достижениям Казахстана за годы Независимости и 30-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона.

В завершении фестиваля гостям будет презентован документальный фильм посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан снятый совместно с Чешским Телевидением.

Фестиваль продлится до 28 сентября 2021 года.