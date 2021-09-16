В Праге прошел круглый стол, посвященный казахстанскому опыту межконфессионального согласия

ПРАГА. КАЗИНФОРМ – В Праге прошел международный круглый стол, посвященный казахстанскому опыту межконфессионального согласия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Чешской Республике.

В рамках празднования 30-летия Независимости РК Посольство Казахстана в Чешской Республике совместно с Центром Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога, а также Национальной Академической Библиотекой (г. Нур-Султан) провели круглый стол с участием представителей чешского духовенства, научных и экспертных кругов, представителей средств массовой информации страны пребывания.

С казахстанской стороны в онлайн формате приняли участие : заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана М. Азильханов, руководитель Центра Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Б. Сарсенбаев, генеральный директор Национальной Академической Библиотеки У. Уналбаева, представители региональных АНК, духовенства Казахстана, представители СМИ.

Казахстанские дипломаты в своих выступлениях подчеркнули: «Межконфессиональное согласие – является опорой стабильности и непоколебимости Независимости Казахстана, одним из инструментов является Ассамблея народа Казахстана».

В своем выступлении экс-вице-премьер, экс-министр иностранных дел, основатель Дипломатической Академии Чехии Кирил Свобода отметил: «Хотел бы акцентировать внимание на уникальной модели казахстанского межконфессионального согласия, без которой в принципе не было бы тех внушительных успехов во всех сферах жизнедеятельности Казахстана, и здесь нельзя не подчеркнуть роль Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который как сильный и опытный политик с мировым именем сумел создать сегодняшний Казахстан, и сегодня мы видим, что Казахстан остается государством, в котором сохраняется политическая и социально-экономическая стабильность, царят гражданский мир и согласие между всеми этносами и конфессиями и пожалуй, это главное».

В свою очередь, председатель Центрального Комитета мусульманской общины Чешской Республики В. Санка, Владыка Чешских и Пражских земель Михаил, а также руководитель Храма Успенского Собора Чешской Республики Протоирей Р. Гайдамаченков подчеркнули: «Вопросы межэтнического согласия находятся в эпицентре внимания казахстанского общества, и благодаря этому республика обрела одну из наиболее эффективных систем обеспечения мира, где царит особая атмосфера доверия, солидарности и взаимопонимания».

На мероприятии также выступили вице-ректор Карлова университета профессора Ян Ройт, доктор философии, профессор, известный чешский ученый Йржи Шима, генеральный директор чешского печатного и интернет-издания «Prazsky-magazin.cz» Алеш Флитчер, ряд представителей чешских СМИ, Клуба друзей Казахстана, а также известные блогеры.

Участниками круглого стола с интересом были обсуждены актуальные вопросы в сфере государственно-конфессиональных отношений, задачи укрепления казахстанской идентичности на основе общенациональной идеи, возрастающая роль гражданского общества в продвижении межрелигиозного диалога и взаимопонимания.

Посольством РК была организована фотовыставка на темы: «Достижения Казахстана за 30 лет». В завершение участники поздравили народ Казахстана с 30-летием Независимости, пожелав нашей стране процветания и успехов.