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    В пожаре в селе Костанайской области погибли мама с ребенком

    27 Января 2023, 14:34

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Жертвами пожара в частном доме в поселке Кушмурун Костанайской области стали 34-летняя женщина и ее шестилетний сын. Их тела найдены при тушении пожара. Данный факт прокомментировали в ДЧС и департаменте полиции области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пожар произошел накануне утром. По данным пресс-службы ДЧС Костанайской области, вызов пожарным поступил 26 января в 09:09. Горел частный дом.

    «В 09:17 пожарные прибыли к месту возгорания. Спасатели обнаружили, что в гостиной площадью 15 квадратных метров горит вся мебель. Из дома вынесли газовый баллон. В пожаре погибли 34-летняя женщина и ее шестилетний сын», - сообщили в ДЧС.

    Причины пожара выясняются. Сейчас, по данным ведомства, на месте работают специалисты пожарной лаборатории.

    В полиции по данному факту лишь сообщили, что по факту обнаружения трупов полицией начато досудебное расследование.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Происшествия Пожар
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