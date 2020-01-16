В повторном употреблении алкоголя за рулем уличили женщину в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - За рецидив правонарушения женщине грозит крупный денежный штраф, исправительные или же общественные работы, ограничение свободы либо ее лишение сроком до пяти лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нетрезвую женщину за рулем Toyota Carina задержали сотрудники патрульной полиции в селе Баканас. Медицинское освидетельствование подтвердило тот факт, что она управляла автомашиной в состоянии алкогольного опьянения.

«Установлено, что задержанная уже привлекалась к ответственности за аналогичное правонарушение в январе 2019 года и была лишена водительских прав на три года. Тем не менее она вновь села за руль в нетрезвом состоянии, что подразумевает рецидив, по которому к правонарушителю применяются более жесткие меры. И сейчас по факту уже возбуждено уголовное расследование, а в отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения «Обязательство о явке», - сообщил начальник Балхашского РОП Руслан Наушаев.

По имеющейся информации задержанная работает в местной районной больнице и воспитывает двух несовершеннолетних детей. Будет ли это учтено судом как смягчающее обстоятельство, пока неизвестно.





Отметим, 30 декабря 2019 года Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности», направленный на усиление ответственности в том числе за вождение в нетрезвом виде.