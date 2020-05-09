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В посольстве США поздравили казахстанцев с 75-летием Победы

Автор:  
Акбота Кузекбай
9 Мая 2020, 12:01
В посольстве США поздравили казахстанцев с 75-летием Победы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В посольстве США в Казахстане ветеранов и граждан поздравили с 75-летием Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Посольство поделилось видеопоздравлением посла и генерального консула США в Казахстане на странице вFacebook.

«Уважаемые казахстанцы! Дипломатическая миссия США в Казахстане имеет возможность в 75-ю годовщину Дня Победы почтить память храбрых ветеранов, мужчин и женщин обеих наших стран, а также всех членов Союзных войск, которые сражались против общего противника и победили его», - говорится в речи посла США в Казахстане Ульяма Мозера.

«Наряду с народом Казахстана мы вспоминаем всех тех, кто пожертвовал своей жизнью во время Второй мировой войны - на поле боя и за его пределами», - отметил генеральный консул США в Казахстан Эрик Майер.

Как добавил посол, народ США признает огромный вклад граждан Казахстана в Победу.

«Мы всегда будем в долгу перед героями, которые пали, перед теми, кто выжил или поддерживал войска из дома. Мы признаем огромный вклад в Победу Союзников со стороны миллионов казахстанцев, которые покинули свои дома, чтобы присоединиться к Красной армии, и тех, кто неустанно трудился в тылу, чтобы сражаться в битве», - подчеркнул У. Мозер, поблагодарив всех казахстанских ветеранов Второй мировой войны.

«Для нас большая честь благодарить казахстанских ветеранов Второй мировой войны за их службу. Мы никогда не забудем ваш бесценный вклад в Победу», - обратился посол.

Посол и генеральный консул также пожелали казахстанцам крепкого здоровья и мирного неба.


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