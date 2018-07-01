В посольстве РК в Японии люди выстроились в очередь, чтобы почтить память Дениса Тена

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Японские поклонники Дениса Тена образовали очередь в Посольстве Казахстана в Токио, чтобы почтить память своего кумира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На предоставленном посольством видео видно, что люди с цветами стоят в очереди, чтобы оставить свое послание в книге соболезнований. Как сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» пресс-секретарь Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, люди продолжают пребывать и своими посланиями уже заполнили восемь книг соболезнований.



По его словам, несмотря на аномальную жару в Японии, люди приезжают отдать последнюю дань уважения своему любимцу со всех концов страны. 20 июля для освещения акций памяти в посольстве находились журналисты телекомпании «Фуджи», общенациональной газеты «Асахи» и другие.



В казахстанское загранучреждение продолжают поступать телеграммы соболезнования и телефонные звонки.

Отметим, безвременно ушедшего из жизни бронзового призера Олимпийских игр в Сочи Дениса Тена вспоминают во всем мире. Люди приносят цветы к посольствам Казахстана в Чехии, Латвии, России и так далее.

Сегодня проходит гражданская панихида по Денису Тену в Алматы и Астане. Люди проходят к постаменту на арене дворца спорта имени Балуана Шолака, где расположен гроб с телом Дениса Тена и прощаются с тем, кого любила вся страна. Алматинцы несут цветы, портреты и выражают соболезнование родным спортсмена. В столичном ледовом дворце «Барыс Арена» также прощаются с известным спортсменом. Добавим, что почтить память Дениса Тена казахстанцы собираются в городах по всей стране.

19 июля днем в Алматы один из самых одаренных и уважаемых спортсменов страны, любимец публики и настоящий патриот Денис Тен был ранен ударом ножа в бедро. Врачи боролись за его жизнь. Но спасти Дениса не смогли. Смерть Дениса Тена стала шоком для всего Казахстана. Глава государства выразил соболезнования семье прославленного спортсмена. Президент ISU Ян Дайкема назвал известие о смерти Тена шокирующим.

Оба подозреваемых по делу убийства Дениса Тена задержаны. Это Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов, который нанес спортсмену два удара ножом. О том, что они убили известного фигуриста, они узнали позже из социальных сетей. Оба признали свою вину. Ранее они были судимы за кражу.







