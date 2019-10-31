В последний день октября Луна сблизится с Юпитером

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы смогут наблюдать красивую картину на вечернем небе 31 октября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вечером 31 октября произойдет сближение молодой Луны (фаза 0,15) с планетой Юпитер (блеск 1,9 звездных величины). Максимально близко к друг другу светила окажутся около 18:00 часов, сразу после захода Солнца, тогда расстояние между ними составит всего лишь 8 угловых минут.

Наблюдать данное явление можно на всей территории России (кроме северных регионов), в Украине, Беларуси, Молдавии, Прибалтике, на Кавказе и в странах Средней Азии, сообщается на сайте «Астрономия».