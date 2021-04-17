В последние годы тюркские государства преодолевают новые рубежи – Шахрат Нурышев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев подчеркнул важность всестороннего сотрудничества тюркских государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На Тюркском саммите главы государств выдвинули ряд новых инициатив, которые еще больше укрепят братские отношения в нашем регионе, такие как создание в Туркестанской области специальной экономической зоны тюркских стран, образовательного фонда «Великие тюрки» и Банка развития стран Тюркского совета, создание туристической карты тюркского мира, коридора Туран, объединяющего тюркский мир. Для некоторых было бы приемлемо, чтобы тюркский мир был раздроблен на международной сцене. Однако в последние годы тюркские государства и тюркские организации, объединившиеся в единое целое, преодолевают новые рубежи», - сказал Шахрат Нурышев на международной видеоконференции «Туркестан – духовная столица тюркского мира».

Он также отметил, что казахстанская сторона прилагает все усилия к тому, чтобы тюркские организации осуществили серьезные и решительные шаги.

«Казахстан уделяет особое внимание дальнейшему развитию всестороннего сотрудничества в рамках тюркского мира. Ведь Казахстан выступает за дальнейшее развитие тюркской интеграции. В настоящее время четыре из пяти тюркских организаций, направленных на развитие тюркского сотрудничества, созданы по инициативе Казахстана. Тремя из них достойно руководят граждане Казахстана на ротационной основе, прилагая все усилия для тюркской интеграции», - подчеркнул представитель МИД.

В завершение вице-министр высоко оценил создание Тюркской промышленно-торговой палаты и распределительного комитета международных организаций тюркского сотрудничества, открытие представительства Тюркского совета в Европе – Будапеште.

«В настоящее время мы готовы оказать максимальную поддержку проводимой работе по созданию Тюркского инвестиционно-интеграционного фонда», - резюмировал представитель ведомства.





Напомним, 31 марта 2021 года состоялся неофициальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. По итогам саммита ССТГ была принята Туркестанская декларация.