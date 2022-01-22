В последние годы подготовка техспециалистов в приоритете – Управление образования Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – О том, как готовят техспециалистов в Костанайский области, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказали в областном Управлении образования.

«Техническое направление подготовки специалистов в последние несколько лет является приоритетным, так как в регионе имеются проекты индустриально-инновационного развития. К примеру, Костанайский колледж автомобильного транспорта готовит специалистов для строящегося завода «Камаз», - отметили в пресс-службе ведомства. – В настоящее время в 14 из 34 колледжей области в техническом направлении обучается 8 752 или 38% обучающихся от общего контингента. В данных колледжах области ведется подготовка обучающихся по таким специальностям, как автоматизация и управление технологическими процессами, технология машиностроения, эксплуатация и техническое обслуживание машин и оборудования, электрооборудование, открытая разработка месторождений полезных ископаемых, теплотехническое оборудование и системы теплоснабжения».

На этот учебный год в регионе утвержден государственный образовательный заказ на подготовку кадров по техническим специальностям на 2 585 человек.

«Большое внимание уделяется также подготовке специалистов по по IT-специальностям (вычислительная техника и информационные системы, программное обеспечение), по ним обучается 1 151 студент (входят в состав обучающихся по техническим специальностям)», - добавили в Управлении образования.

К примеру, в Костанайском политехническом высшем и Костанайском индустриально-педагогическом колледжах действуют современные IT-центры с инновационным оборудованием, где учащиеся получают подготовку по современным специальностям, таким как инженерная графика и 3D технологии, разработка web-сайтов и мобильных приложений.

«IT-Центр также является площадкой для проведения ежегодного областного конкурса «IT-преподаватель» и центром компетенции «IT-решения для бизнеса» в рамках проведения регионального чемпионата WorldSkills. Развитию IT- компетенции обучающихся также способствует и участие в конкурсах профессионального мастерства», - считает в профильном ведомстве.

Так, в текущем учебном году на Республиканском чемпионате Worldskills Kazakhstan сборная Костанайской области завоевала 12 медалей, пять из которых – по IT-компетенциям, семь медалей – за профессионализм. По компетенции «Сетевое и системное администрирование» республиканский чемпионат впервые проведен на базе Костанайского колледжа автомобильного транспорта.

«На уровне среднего образования поступлению на IT-специальности способствует работа 131 кружка с охватом более трех тысяч детей и факультативов технической направленности. Для повышения эффективности кружковой и факультативной деятельности в 2021 году приобретены 13 STEM лабораторий на сумму 140,3 млн тенге, за последние четыре года открыто 36 кабинетов робототехники и 79 IT-классов», - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отмечают, что студенты колледжей проходят практику на предприятиях-партнерах, получая заработную плату, а после трудоустраиваются, имея все необходимы для квалифицированной работы навыки.