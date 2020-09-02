В Послании затронуты все аспекты жизни каждого казахстанца – член АНК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вчера Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев выступил с Посланием народу Казахстана. В его обращении затронуты все аспекты жизни каждого казахстанца. Таким мнением поделилась член Ассамблеи народа Казахстана, председатель предпринимателей Нур-Султана при Ассамблеи народа Казахстана Фарангиз Ахметова, передает МИА «Казинформ».

Отмечу особым вниманием, направление бизнеса и предпринимательства.

Так как в период пандемии пострадало множество предпринимателей, сейчас мы наблюдаем сложную экономическую ситуацию в стране. В связи с этим Президентом К.К. Токаевым были приняты следующие решения. Основаны они на 7 принципах:

1.Справедливое распределение благ.

2.Поддержка малого и среднего бизнеса.

3.Эффективность.

4.Технологичность всей экономики.

5. Развитие человеческого капитала.

6. Зеленая экономика .

7. Обоснованность госрешений.

«Поручаю в течение следующего года разработать новую нормативно-правовую базу деятельности МСБ. Любое незаконное вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность, воспрепятствование работе бизнесменов должно восприниматься, как тягчайшее преступление против государства», - поручил Касым-Жомарт Токаев.

Должны упростить оплату налогов, отменить арендную плату помещений, которые находятся под руководством государства. Для поддержки предпринимателей предусмотрены субсидирование до 6% малого и среднего бизнеса, выделяются дополнительно 200 млр. тенге для пополнения средств и увлечения товарооборотов. В приоритете сохранить занятость людей и оплату труда.

Особым вниманием Президент отметил развитие регионов, учитывая потенциал каждой местности и развитие агробизнеса; привлечение инвестиций без продажи земли иностранным компаниям.

Нужные новые реформы для улучшения бизнес климата в стране.

«Для этого будет создано агентство по стратегическому планированию и реформам с прямым подчинением Президенту. Подобный орган ранее существовал и успешно выполнял возложенные на него задачи», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Для успешного развития экономики в стране нужны грамотные специалисты и бизнесмены, которые будут обладать навыками и знаниями в предпринимательстве. В будущем введут обязательным предметом в школах и вузах «Основы предпринимательства». Это актуальное решение в наше время.

«Главой государства принято множество мер для улучшения жизни граждан в такой сложный период. Мы в свою очередь будем выстраивать верную траекторию развития всех аспектов, реализовывать и поддерживать инициативы нашего Президента во благо нашего народа!», - заключила Фарангиз Ахметова.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.