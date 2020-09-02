В Послании затронуты все аспекты жизни каждого казахстанца – член АНК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вчера Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев выступил с Посланием народу Казахстана. В его обращении затронуты все аспекты жизни каждого казахстанца. Таким мнением поделилась член Ассамблеи народа Казахстана, председатель предпринимателей Нур-Султана при Ассамблеи народа Казахстана Фарангиз Ахметова, передает МИА «Казинформ».
Отмечу особым вниманием, направление бизнеса и предпринимательства.
Так как в период пандемии пострадало множество предпринимателей, сейчас мы наблюдаем сложную экономическую ситуацию в стране. В связи с этим Президентом К.К. Токаевым были приняты следующие решения. Основаны они на 7 принципах:
1.Справедливое распределение благ.
2.Поддержка малого и среднего бизнеса.
3.Эффективность.
4.Технологичность всей экономики.
5. Развитие человеческого капитала.
6. Зеленая экономика .
7. Обоснованность госрешений.
«Поручаю в течение следующего года разработать новую нормативно-правовую базу деятельности МСБ. Любое незаконное вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность, воспрепятствование работе бизнесменов должно восприниматься, как тягчайшее преступление против государства», - поручил Касым-Жомарт Токаев.
Должны упростить оплату налогов, отменить арендную плату помещений, которые находятся под руководством государства. Для поддержки предпринимателей предусмотрены субсидирование до 6% малого и среднего бизнеса, выделяются дополнительно 200 млр. тенге для пополнения средств и увлечения товарооборотов. В приоритете сохранить занятость людей и оплату труда.
Особым вниманием Президент отметил развитие регионов, учитывая потенциал каждой местности и развитие агробизнеса; привлечение инвестиций без продажи земли иностранным компаниям.
Нужные новые реформы для улучшения бизнес климата в стране.
«Для этого будет создано агентство по стратегическому планированию и реформам с прямым подчинением Президенту. Подобный орган ранее существовал и успешно выполнял возложенные на него задачи», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Для успешного развития экономики в стране нужны грамотные специалисты и бизнесмены, которые будут обладать навыками и знаниями в предпринимательстве. В будущем введут обязательным предметом в школах и вузах «Основы предпринимательства». Это актуальное решение в наше время.
«Главой государства принято множество мер для улучшения жизни граждан в такой сложный период. Мы в свою очередь будем выстраивать верную траекторию развития всех аспектов, реализовывать и поддерживать инициативы нашего Президента во благо нашего народа!», - заключила Фарангиз Ахметова.
Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.
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